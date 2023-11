Najtańsze i najdroższe auta w wynajmie. Różnice są kosmiczne

Comiesięczna faktura opiewająca na kwotę 13 943 zł plus VAT – takie według szacunków Carsmile są konsekwencje wynajęcia na 3 lata Mercedesa AMG GLE Coupe, należącego do stosunkowo rzadkiej grupy SUV-ów coupe. Przyjemność jazdy tym sportowym SUV-em w wersji 63 S 4-Matic Ultimate, wyposażonym w 4-litrowy silnik V8 o mocy zawrotnych 612 KM i 9-stopniową skrzynię biegów (cena katalogowa modelu przekracza 800 tys. zł!), kosztuje miesięcznie tyle, co roczny abonament na miejskiego Fiata 500 . Wysokość miesięcznej faktury obliczono przy założeniu, że umowa wynajmu zawierana jest na 3 lata, najemca nie wnosi żadnego wkładu własnego, a koszty związane z ubezpieczeniem AC/OC, serwisowaniem czy wymianą opon wliczone są w miesięczną ratę. Ekstra dochodzi więc tylko koszt paliwa.

Granica 800 tys. zł

- Celem naszego zestawienia było pokazanie aut dostępnych w standardowej ofercie wynajmu długoterminowego. Istnieje oczywiście możliwość zamówienia zindywidualizowanej wyceny abonamentu na samochód wart ponad 800 tys. zł. Kwota 800 tysięcy jest jednak taką umowną granicą, powyżej której skonstruowanie oferty wynajmu długoterminowego staje się problematyczne. W takim wypadku nabywca może jednak skorzystać z klasycznego leasingu, o ile oczywiście posiada odpowiednią zdolność kredytową, aby opłacać tak wysokie faktury – wyjaśnia Sylwester Łagowski, szef działu zamówień w Carsmile, platformie za pośrednictwem której można wynająć, kupić lub wyleasingować samochód. Zestawienie sporządzano wg stawek obowiązujących 23.11.2023.

Niższa cena w zamian za manualną skrzynię biegów

Jeśli ktoś szuka natomiast najtańszego nowego auta, jakie można wynająć np. na 3 lata, to według Carsmile odpowiedzią jest Fiat 500 z manualną skrzynią biegów. Abonament na ten niewielki miejski samochód kosztuje 1 131 zł netto miesięcznie. Na liście pięciu niskobudżetowych pojazdów wytypowanych przez Carsmile znalazły się jeszcze: Citroen C3, który jako jedyny w zestawieniu ma skrzynię automatyczną, a ponadto: Hyundai i20, Suzuki Swift oraz Dacia Sandero, która z kolei jako jedyna reprezentuje zanikający segment aut napędzanych LPG. Wytypowane pojazdy różnych marek zmieściły się w przedziale 1 100-1 400 zł netto jeśli chodzi o miesięczny abonament.

Kilkanaście tysięcy miesięcznie za auto – to możliwe

W grupie najdroższych aut znalazły się z kolei cztery duże SUV-y o bardzo mocnych silnikach oraz ekskluzywny van. Łączy je nie tylko bardzo bogate wyposażenie i sportowa moc, ale też abonament kosztujący kilkanaście tysięcy złotych netto miesięcznie. Średni abonament w tej grupie pojazdów wynosi według szacunków Carsmile 12,7 tys. zł netto, czyli 15,6 tys. zł z pełnym VATem. To kwota odpowiadająca aż trzem miesięcznym pensjom, jakie średnio zarabia się w Polsce „na rękę”.

- Koszt użytkowania samochodu osobowego na poziomie 12-14 tys. zł netto miesięcznie może szokować, jednak na rynku nie brakuje chętnych na tego typu pojazdy. Jest to widoczne szczególnie w czasie kryzysu, gdy większość społeczeństwa zaciska pasa. Samochody z segmentu premium niezmiennie cieszą się natomiast bardzo dużym zainteresowaniem. Są one kupowane lub wynajmowane przede wszystkim przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przy bardzo drogich autach odliczenia w kosztach są wprawdzie stosunkowo nieduże ze względu na konieczność zastosowania proporcji, ale pozostaje możliwość odliczenia połowy VATu przy mieszanym trybie użytkowania pojazdu, co powoduje, że dla przedsiębiorcy odczuwalny ciężar wydatków na auto jest relatywnie mniejszy niż dla konsumenta – komentuje Sylwester Łagowski.

Auta dla wybranych

Przyjmując konserwatywne założenie, że rata wynajmu nie powinna stanowić więcej niż 30% rozporządzalnego dochodu, można szacować, że wynajęcie pojazdu z ratą na poziomie 14 tys. zł netto i możliwością odliczenia połowy VATu, to oferta dla osób zarabiających powyżej 50 tys. zł miesięcznie!

Na drugim miejscu w zestawieniu najdroższych aut w wynajmie długoterminowym znalazło się Porsche Cayenne E-Hybrid. Pod maską tego SUVa kryje się 6-cylindorwoy silnik o mocy 340 KM, dodatkowo wspierany przez napęd elektryczny, co łącznie daje aż 470 KM. Mamy więc w zestawieniu Carsmile kolejnego sportowego SUVa, który potrafi, gdy zajdzie taka potrzeba, przekształcić się w ciche auto rodzinne. Za taką możliwość trzeba zapłacić „tylko” ok. 13 200 zł netto miesięcznie. Na kolejnych miejscach w zestawieniu najdroższych aut w wynajmie długoterminowym znalazły się: Range Rover w wersji Sport, Mercedes V-Klasa oraz Audi Q7 . Ich parametry oraz koszt miesięcznego abonamentu przedstawia tabela.

