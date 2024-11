Mega promocje na wymarzone święta. Lidl startuje z nową kolekcją

Świąteczna kolekcja Lidla już w sklepach!

Od wtorku 12 listopada, w sklepach stacjonarnych Lidla do kupienia o 10 zł taniej/zestaw jest pościel: z włókna satynowego (w zależności od rozmiaru dostaniemy ją w supercenach od 19,99 zł/zestaw) oraz flanelowa (od 49,99 zł/zestaw). Sieć sprzedaje już też różnego rodzaju ozdoby świąteczne, wśród nich dostaniemy dekorację szklaną LED w formie gwiazdy (22,99 zł/zestaw), świecę lub zestaw 2 świec LED w szkle (32,99 zł/zestaw), figurę skrzata LED ze świecącym nosem lub pomponem (29,99 zł/zestaw), a także: gwiazdę papierową LED (22,99 zł/zestaw) czy łańcuch LED w czterech różnych wariantach za 22,99 zł/zestaw. Lidl także przygotował ofertę dedykowaną na zewnątrz, a w niej: łańcuch LED w kształcie choinki (69,99 zł/zestaw), girlanda LED w kształcie sopli lodu (64,99 zł/zestaw), drzewko LED lub dekoracje metalowe LED aż 50 zł taniej za 99 zł/zestaw.

Ozdoby na choinkę w promocji

Nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia jest oczywiście choinka. W Lidlu można dostać choinkę sztuczną jedynie za 69,99 zł/szt. Wyłącznie stacjonarnie do kupienia będą bombka lub zestaw szklanych bombek ręcznie malowanych od polskiej marki Vitbis za 22,99 zł/szt./zestaw. Coraz bardziej modne stają się również papierowe ozdoby, a te będzie można dostać także online za 9,99 zł/zestaw.

Kalendarz adwentowy to nie tylko sposób na odliczanie dni do ulubionego święta w roku, ale także źródło radości dla niejednego członka rodziny. Do wyboru w sklepach Lidl Polska będą kalendarz adwentowy z filcu do samodzielnego uzupełnienia za 24,99 zł/zestaw lub zestaw do samodzielnego wykonania kalendarza adwentowego za 14,99 zł/zestaw.

Kuchenne akcesoria w super cenach

Godziny spędzone przy kuchennym blacie umili robot kuchenny 650 W od Silvercrest, który od wtorku, 12 listopada, w sklepach stacjonarnych i online będzie można kupić 60 zł taniej i jedynie za 189 zł/zestaw. Uzupełnieniem oferty są specjalne akcesoria, takie jak zestaw foremek (29,99 zł/zestaw) do stworzenia własnego domku z piernika, zestaw foremek lub pieczątek do ciastek (9,99 zł/zestaw), forma do pieczenia (24,99 zł/szt.) z wzorem Mikołaja lub choinki czy silikonowa forma do pieczenia lub pralinek (14,99 zł/szt.).W ramach świątecznej oferty do kupienia będą również zestawy pudełek świątecznych (24,99 zł/zestaw), słoiki świąteczne o różnych pojemnościach, których ceny zaczynają się od 8,99 zł/szt./650 ml.