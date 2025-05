Owocowy sen i egzotyczne noce z Livarno home

Na półkach Lidla pojawiła się pościel, która odmieni każdą sypialnię w pełną koloru, miękkości i energii przestrzeń. Dwustronne pościele z mikrowłókna satynowego Livarno home dostępne są w czterech orzeźwiających wzorach – w arbuzy, cytryny, pomarańcze i truskawki. Zestawy dostępne będą w następujących cenach:

* 19,99 zł/zestaw (rozmiar 140 × 200 cm z jedną poszewką 70 × 80 cm)

* 27,99 zł/zestaw (rozmiar 160 × 200 cm z dwiema poszewkami 70 × 80 cm)

* 37,99 zł/zestaw (rozmiar 220 × 200 cm z dwiema poszewkami 70 × 80 cm).

Dla miłośników spokojnych, naturalnych tkanin Lidl przygotował pościel z bawełną renforcé Livarno home, która łączy miękkość, przewiewność i trwałość. Zestawy dostępne będą w cenach:

* 29,99 zł/zestaw (poszwa na kołdrę 140 × 200 cm, poszewka na poduszkę 70 × 80 cm)

* 39,99 zł/zestaw (poszwa na kołdrę 140 × 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 × 80 cm)

* 49,99 zł/zestaw (poszwa na kołdrę 220 × 200 cm, 2 poszewki na poduszki 70 × 80 cm).

Wszystkie wzory pościeli dostępne będą również online na lidl.pl.

Prześcieradła z dżerseju – komfort i dopasowanie

Do pełnego efektu warto dobrać prześcieradła z dżerseju z gumką od Livarno home – miękkie, elastyczne, idealnie dopasowujące się do materacy o wysokości do 20 cm. Oferta obejmuje trzy rozmiary (90-100 × 200 cm, 140-160 × 200 cm i 180-200 × 200 cm) oraz cztery uniwersalne kolory. W ramach promocji z aplikacją Lidl Plus – drugie, tańsze prześcieradło dostępne będzie 50% taniej. Produkty można dowolnie miksować, a akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Detale, które tworzą klimat w Twojej sypialni

W Lidlu nie zabrakło również dodatków, które wprowadzą do wnętrza sypialni nutę naturalnego luzu i stylowy akcent. Dekoracyjny stolik Livarno home (49,99 zł/szt.) o wymiarach ok. 32 × 45 cm czy zestaw dwóch stojących donic lub kwietnik Livarno home – dostępny w trzech wariantach wysokości (76 cm, 60 cm, 40 cm) w cenie 99,99 zł/zestaw.

Lekkości wnętrzu doda też komplet 2 firan 135 × 254 cm Livarno home (34,99 zł/zestaw) – dostępne w dwóch wersjach: jasna gładka lub z nadrukiem egzotycznych liści.

Wszystkie dekoracje można kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online na lidl.pl.

