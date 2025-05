Ograniczenia w 800 plus od 1 czerwca! ZUS wprowadza dodatkową weryfikację

Dług Polski i obsługa zadłużenia rekordowo wysokie! Wydajemy więcej niż na 800 plus

Składka ZUS już prawie 2000 zł i to bez dopłaty na NFZ! Wyższe stawki już za pół roku

Karol Nawrocki zgodził się, że wprowadzenie Polskiego Ładu było błędem

Karol Nawrocki w serii pytań, gdzie mógł odpowiedzieć jedynie "tak lub nie", zgodził się ze stwierdzeniem, że wprowadzenie Polskiego Ładu przez Mateusza Morawieckiego było błędem. Zadeklarował też, że jest przeciwnikiem "Piątki dla zwierząt".

Z kolei zapytany o cytat Jarosława Kaczyńskiego, o tym, że przyjęcie Zielonego Ładu jest konieczne, Nawrocki nie zgodził się z tym (stwierdził, że Zielony Ład jest błędny).

Nawrocki plącze się w tłumaczeniach o podatku katastralnym

Karol Nawrocki został zapytany o pierwszy punkt deklaracji dla przyszłego prezydenta Sławomira Mentzena, tj. zobowiązanie, że "nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki". Nawrocki zgodził się i stwierdził, że jest "przeciwko podnoszeniu podatków".

- Zastanawiam się nad punktem dotyczącym opłat [...] na ile prezydent ma wpływ na to, że Minister Finansów będzie rozporządzeniami podnosił opłaty - powiedział Nawrocki.

Później rozmowa przeszła na kwestie podatku katastralnego.

- Spotkałem ostatnio pana wyborcę, który stwierdził, że my przecież robimy normalny biznes [...] możemy poruszać się na wolnym rynku i z tego żyć. Natomiast ja uważam, że mieszkanie nie jest normalnym towarem - powiedział Nawrocki.

Następnie zapytany przez Mentzena czy podpisałby ustawę o podatku katastralnym od któregoś z kolejnych mieszkań powiedział, że tego "nie wie".

- Jestem przeciwko podatkowi katastralnemu z całą pewnością dla domów zwykłych Polaków także tych, którzy mają swoje mieszkania także dla swoich dzieci. Ale dostrzegam pewien problem [...] w którym miejscu jest potencjalna granica - powiedział Nawrocki.

Mentzen zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki zgodził się z punktem deklaracji, że nie podpisze żadnego podatku, ale nie jest stanowczo przeciwko podatku katastralnego od większej ilości nieruchomości.

- Kończąc, jestem przeciwko podatkowi katastralnemu [...] zauważam jednak problem społeczny, że ludzie młodzi czekają na mieszkanie - powiedział Nawrocki.

Co Nawrocki planuje w kwestii polskiej gospodarki?

Nawrocki stwierdził także, że system podatkowy w Polsce trzeba zreformować. Zapytany z kolei o gotówkę stwierdził, że "polska gotówka, to polska wolność, będę bronił polskiej gotówki".

W kwestii cen prądu, Karol Nawrocki stwierdził, że można je obniżyć poprzez przesunięcie środków z Polskiego Ładu na "ulżenie Polaków". Sam zdecydowałby się na wygaszanie projektów dopłat do aut elektrycznych.

Zapytany dlaczego apelował o obniżkę stóp procentowych stwierdził, że "byłaby to szansa, żeby w Polsce ekonomicznie było lepiej, żeby Polacy płacili za kredyty mniejsze ceny". Zapytany o "drożyznę za rządów Donalda Tuska" stwierdził, że "drożyzna jest zła".

- Martwi mnie, że zdjęto tarcze osłonowe i są zbyt duże ceny energii elektrycznej, to wpływa na działalność małych i średnich przedsiębiorstw, mówią mi o tym piekarze, stolarze, gdy się z nimi spotykam, płacą więcej za prąd i to wpływa na ceny tego co się produkuje - powiedział Nawrocki.

Mentzen wskazał jednak, że obniżenie stóp procentowych może doprowadzić do wzrostu inflacji.

Nawrocki stwierdził także, że znajdzie czas w tej kampanii wyborczej, aby porozmawiać z przedstawicielami branży kryptowalut.

Michał Szczerba IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.