Meta zwalnia 8 tysięcy osób. Powód jest jeden i dotyczy każdego z nas

Koniec pewnej epoki. Nadchodzi era AI

Decyzja o cięciach to kluczowy element strategii, którą Mark Zuckerberg nazywa "rokiem efektywności". Firma musi równoważyć gigantyczne inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji, sięgające nawet 135 miliardów dolarów, z potrzebą utrzymania rentowności. Celem nie jest już tylko skuteczne konkurowanie z innymi graczami (takimi jak OpenAI czy Google), ale budowa zaawansowanej, ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), która ma zrewolucjonizować działanie firmy.

Mniej ludzi, więcej automatyzacji

Strategia Mety jest jasna: mniejsze, ale bardziej efektywne zespoły, wspierane przez zaawansowane narzędzia AI, czyli stworzenie "szczuplejszej, bardziej technicznej firmy". Mark Zuckerberg otwarcie przyznaje, że dzięki narzędziom AI projekty, które kiedyś wymagały dużych zespołów, dziś może realizować jedna, utalentowana osoba. Zwolnienia mają więc charakter strukturalny – nie są wynikiem słabych wyników finansowych, lecz strategicznego zwrotu w stronę automatyzacji. Firma już teraz intensywnie wdraża wewnętrzne systemy AI i zachęca swoich pracowników do korzystania z wewnętrznych systemów sztucznej inteligencji, które pomagają m.in. w pisaniu kodu programistycznego

Kto jest najbardziej zagrożony?

Chociaż zwolnienia obejmują całą firmę, najmocniej odczują je działy niezwiązane bezpośrednio z inżynierią. Redukcje dotykają głównie ról w marketingu, rekrutacji, sprzedaży i zarządzaniu projektami. Wcześniejsze cięcia objęły także dział Reality Labs, co potwierdza, że priorytetem przestało być metawersum, a stała się sztuczna inteligencja. Oprócz zwolnienia 8 tysięcy pracowników, zarząd anulował również plany zatrudnienia na 6 tysięcy otwartych stanowisk. Redukcje etatów są częścią szerszego trendu w branży technologicznej, gdzie inne firmy, takie jak Amazon czy Block, również ograniczają zatrudnienie, wskazując na rosnącą rolę AI.

Co to oznacza dla Ciebie?

Restrukturyzacja w Mecie to potężny sygnał dla całego rynku pracy. Umiejętności techniczne i te związane z AI stają się absolutnie kluczowe, podczas gdy tradycyjne role korporacyjne są coraz bardziej narażone na automatyzację. To pokazuje, że zdolność do adaptacji i ciągłego uczenia się będzie niezbędna, aby pozostać konkurencyjnym w nowej rzeczywistości, w której to agenci AI przejmują znaczną część zadań.