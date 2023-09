Miały być darmowe leki, są "paragony grozy". Senior zapłacił ponad 435 zł

Darmowe leki? Tak, ale nie wszystkie

Otóż nie jest tak, że wiek to jedyne kryterium do nabycia leków za darmo. Przepisy są o wiele bardziej skomplikowane i należy pamiętać o kilku ważnych warunkach, które uprawniają do darmowego medykamentu.

Po pierwsze nie wszystkie leki znajdują się na specjalnej liście uprawniającej do skorzystania z rządowego programu. W wykazie dla dzieci jest ponad 2,8 tys. leków, zaś w wykazie dla seniorów – ponad 3,8 tys. Listę darmowych leków można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta.

Po drugie data recepty. Należy pamiętać, że program zaczął obowiązywać we wrześniu. Zatem należy sprawdzić kiedy lekarz wystawił nam receptę. Jeśli mamy receptę z ubiegłych miesięcy, a lek już znajduje się na wspomnianej liście, to niestety przychodząc np. z lipcową receptą czy wystawioną w maju będziemy musieli zapłacić pełną kwotę. Tą kwestię podjęli lekarze z PPOZ. Ich zdaniem o bezpłatności powinna decydować data zakupu leku, a nie termin wystawienia recepty. Na razie resort zdrowia nie odniósł się do tego problemu.

Po trzecie, najważniejsze jest to, że aby otrzymać lek z całkowitą refundacją, pacjent musi kwalifikować się do otrzymania danego leku. Decyzję o jego przepisaniu podejmuje lekarz na podstawie stanu zdrowia. Przykładowo, dany lek jest przepisywany pacjentom na dwie różne choroby, a refundowany pacjentom 65+ tylko z powodu jednej z nich.

Po czwarte nie każdy lekarz ma prawo wystawić nam taką receptę. Medyk, który przyjmuje prywatnie może nie mieć podpisanej umowy z NFZ, Najlepiej wyjaśnić to ze swoim specjalistą.

Darmowe leki - lista. Jakie leki się na niej nie znalazły?

Na liście darmowych leków znalazło się zaledwie kilka preparatów używanych w chorobach onkologicznych, ponieważ chorzy na nowotwory otrzymują leczenie w ramach refundowanych, czyli bezpłatnych, specjalistycznych programów lekowych. Oprócz nich na liście nie znalazły się suplementy diety, leki bez recepty oraz zioła

Pamiętając o tych warunkach unikniemy stresu przy aptecznej kasie.

