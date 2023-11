Komisje śledcze w nowym Sejmie

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie w przyszły wtorek komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych; a do końca roku komisji ds. afery wizowej i ds. Pegasusa. Odnosząc się do ostatniej komisji Tusk zaznaczył, że "chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji". "Chodzi o cały zestaw działań, co do których już od wielu miesięcy wszyscy wiemy, że były i niemoralne, i nielegalne" - dodał.

Kobosko - potrzebna komisja w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem

Michał Kobosko powiedział PAP, że w ramach rozmów koalicyjnych trwają rozmowy, jaki finalny kształt powinny mieć komisje śledcze i ile ich będzie. "Wśród tematów, które wymienił pan premier Donald Tusk, nie ma tematu tzw. fuzji Orlenu z Lotosem. Uważamy, że to jest tak gigantyczna afera i skandal, że powinna się nim zająć odrębna komisja, ponieważ to jedna z największych transakcji - prywatyzacja Lotosu przeprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość" - powiedział Kobosko.

"Jesteśmy przed finalnymi dyskusjami, decyzjami i to jeszcze chwilę potrwa nim złożymy wnioski ws. powołania tych komisji śledczych. Na pewno będzie ich kilka. Na pewno tych dużych afer jest kilka znaczących. Pan premier Tusk wymienił dziś bardzo ważne wątki, także dla nas, ale na pewno nie wszystkie, które mogą być objęte zakresem działania komisji śledczych" - dodał.

