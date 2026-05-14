Michał Szczerba na Impact'26. SAFE to jest bardzo tani kredyt.

Hubert Biskupski
Beata Lekszycka
2026-05-14 13:42

Na kongresie Impact 2026 w studiu Superbiznesu gościł europoseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczeba. W rozmowie z Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego "Super Expressu", mówił o programie SAFE i umowie Mercosur, ucieczce Zbigniewa Ziobry i tworzeniu nowej konstytucji.

Michał Szczerba podczas wywiadu w studiu Super Biznesu na kongresie Impact'26. Europoseł Koalicji Obywatelskiej, ubrany w garnitur, gestykuluje, rozmawiając o programie SAFE i innych politycznych kwestiach, o czym można przeczytać na portalu Super Biznes.

  • Były minister Zbigniew Ziobro, mimo 26 kryminalnych zarzutów, zdołał uciec z kraju, co zdaniem polityka KO Michała Szczerby, świadczy o "zabetonowaniu systemu wymiaru sprawiedliwości".
  • Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 mld zł, oferującą najlepsze warunki na rynku, aby zbudować polski przemysł obronny w obliczu wyzwań geopolitycznych.
  • Szczerba  skrytykował prezydencki projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się on na "wirtualnych pieniądzach" z nierealnego zysku NBP.
  • Polityk KO uważa, że nie ma potrzeby zmiany konstytucji.

Ucieczka Ziobry

Rozmowa z politykiem KO rozpoczęła się od pytania red. Biskupskiego, czy ucieczka Zbigniewa Ziobry nie świadczy o bezradności państwa?  Jak odpowiedział Michał Szczerba to świadczy o zabetonowaniu systemy wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Europejskiego Nakazu Aresztowania wlecze się, poszukiwany krajowym listem gończym ucieka i ENA by się przydał. Strona amerykańska wiedziała z kim ma do czynienia, nawet jeśli użyto dokumentu genewskiego, MSZ zwracało uwagę, żeby USA nie pomagały osobom poszukiwanym w Polsce i UE. - Zrobimy wszystko, żeby odpowiedział za 26 zarzutów o charakterze kryminalnym, które stawia prokuratura - powiedział Szczerba.

SAFE - to tani kredyt

SAFE to linia kredytowa do 44 mld zł, na najlepszych na rynku warunkach - zapewnia Szczerba.18 krajów podjęło taką decyzję m.in. Francja czy Włochy. Jest to bardzo tani kredyt, a my ze względu na położenie geopolityczne, nie możemy tracić czasu i wykorzystamy te środki do zbudowania polskiego przemysłu obronnego.

Szczerba przypomniał, że jeszcze jesienią PiS popierał projekt, Błaszczak zachęcał do udziału w funduszu SAFE. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien zawsze realizować interes polskie armii, oczekiwania Sztabu Generalnego i gen. Kukuły były jednoznaczne, to były ich projekty. Nawrocki przegrał, zależy mi, żeby społeczeństwo to wiedziało.

Nie mogąc wdrożyć ustawy o SAFE, wykorzystujemy ustawę o obronności ojczyzny, fundusz wsparcia sił zbrojnych. To są środki, które możemy spożytkować, będą to zamówienia realizowane przez BGK.

Rządowy SAFE Kosiniaka-Kamysza

- W projekcie prezydenckim i Kosiniaka-Kamysza kluczową rolę odgrywa zysk NBP, a tego zysku nie ma" - stwierdził Szczerba.

Glapiński mówi, że ten rok też będzie ze stratą, a jednocześnie dokupuje zło - 600 ton o wartości prawie 160 mld zł, czy w oparciu o ten nominalny zysk można wprowadzić program? - zapytał Biskupski. - Sądzę, że nie, to są trochę wirtualne pieniądze, nie wiem po co Kosiniak-Kamysz to robi - odpowiedział Szczerba. 

Europoseł KO mówił też o zaskarżeniu umowy Mercosur do TSUE. Stwierdził również, że nowa konstytucja nie jest potrzebna, obecna jest wielką wartością.

