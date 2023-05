Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Ile zarabia pielęgniarka i położna w Polsce?

Według naukowców spożywamy do 100 tys. mikrocząsteczek plastiku rocznie. Wiosenna premiera nowych butelek termicznych ze stali nierdzewnej

Skierowanie do lekarza online? Usługi medyczne będą przechodziły cyfryzację

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Obecnie średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi ponad 53 lata. – Stoimy przed poważnym problemem niedoboru kadry pielęgniarskiej. To najwyższy czas na zmiany – ostrzega dr n. o zdr. Karolina Prasek, Dyrektor Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Medicover, Przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej, Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jak zachęcić kandydatki i kandydatów do tych zawodów do podjęcia edukacji? Dla wielu motywacją są zarobki. Ile zarabia pielęgniarka/pielęgniarz? Obecnie średnie wynagrodzenie polskiej pielęgniarki wynosi ok. 5800 zł brutto na miesiąc. Warto jednak pamiętać, że średnia ta jest zawyżana przez relatywnie wysokie zarobki pielęgniarek specjalistycznych, szczególnie anestezjologicznych i operacyjnych.

Ile zarabiają pielęgniarki i położne. Będą podwyżki

Jest dobra wiadomość. Od lipca 2023 r. w górę pójdą wynagrodzenia pracowników sektora medycznego. Pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzyma wynagrodzenie minimum 5965,38 zł brutto. Pensja minimalna pielęgniarki i położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją lub wyższym wykształceniem I stopnia (licencjat) i specjalizacją wyniesie 6473,07 zł brutto. Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia może liczyć na minimalną pensję 8186,53 zł brutto. Dla porównania warto dodać, że lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji otrzyma pensję minimum 7551,92 zł brutto, zaś ze specjalizacją 9201,92 zł brutto.

