Miejska stacja paliw hitem wśród kierowców! Ceny szokują

Ceny paliw w Polsce

W roku 2024 ceny paliw były na tyle wysokie, że prezydent Chełma Jakub Banaszek postanowił otworzyć miejską stację paliw. Tak samorządowiec chciał ulżyć finansowo mieszkańcom miasta. Mija właśnie rok od rozpoczęcia działalności miejskiej stacji paliw w Chełmie. Kto na tym zyskał? Osoby tankujące na stacji miejskiej mniej płacą za paliwo niż u konkurencji. Różnica w cenie paliw może wynosić nawet 30 gr na litrze. Stacja miejska w Chełmie jest bezobsługowa, zatem i koszty jej działania są niższe. Koszt wybudowania stacji wyniósł 3,9 mln zł netto. Okazuje się, że inwestycja się opłacała, bo dochód wynosi niemal dwa razy więcej niż zakładano, co przyczyni się do wyjścia na zero już w czwartym roku działalności.

Czy inne miasta mogłyby pójść za Chełmem i stworzyć taką stację miejską? Internauci zapytani o taki pomysł przez jeden z serwisów nie mają złudzeń, co do fiaska takiego projektu w większych miastach Polski. "W takim Wrocławiu pewnie trzeba byłoby zatrudnić kilkadziesiąt osób do zarządu, przypadkowo związanych z władzami, a w takiej Warszawie zapewne okazałoby się, że stacja leży na terenie objętym dekretem Bieruta i należy niezwłocznie oddać ją prawowitym 143-letnim właścicielom. Chełmowi udało się to zrobić bez nadużyć i bez skandalu" - twierdzą.

Prywatna stacja paliw

Jeżeli chcesz otworzyć własną stację benzynową, musisz pamiętać o spełnieniu szeregu wymogów. Dzięki temu uzyskasz niezbędne pozwolenia. Konieczna będzie koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu ciekłymi paliwami. Wymagania te reguluje Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.