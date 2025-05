Wiek emerytalny podniesiony do 70. roku życia! Parlament już to przepchnął

Unia Europejska podjęła decyzję o utrzymaniu preferencyjnych warunków handlu z Ukrainą nawet po wygaśnięciu specjalnych regulacji wojennych. Produkty rolne z Ukrainy będą nadal mogły swobodnie przepływać przez granice UE, co może znacząco wpłynąć na europejski rynek żywności.

Ukraińskie mięso i jaja bez licencji - nowe zasady handlu

Kraje członkowskie UE zatwierdziły w czwartek akt wykonawczy wprowadzający przejściowe rozwiązania w handlu z Ukrainą. Zgodnie z nowymi regulacjami, 13 kluczowych produktów rolnych, w tym zboże, wieprzowina z Ukrainy, wołowina, mleko w proszku, jaja z Ukrainy i drób, pozostanie zwolnionych z obowiązku licencjonowania.

Zastosowanie zasady "first come, first serve" oznacza praktyczny brak procedur na granicy dla ukraińskich produktów. Dotychczas uzyskanie licencji zajmowało około sześciu tygodni, co stanowiło naturalną barierę w handlu.

Powrót do umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

Po 6 czerwca handel UE z Ukrainą powróci do zasad obowiązujących przed pełnowymiarową rosyjską inwazją, bazując na umowie stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z 2016 roku. Mimo zwolnienia z licencji, ukraińskie produkty rolne nadal będą objęte cłami i kwotami przewidzianymi w tej umowie.

Źródła unijne podkreślają tymczasowy charakter rozwiązań, które mają obowiązywać do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Decyzja ta ma wyjść naprzeciw Kijowowi w trudnej sytuacji gospodarczej kraju.

Polscy rolnicy obawiają się nieuczciwej konkurencji

Nowe regulacje budzą niepokój wśród polskich rolników, którzy obawiają się napływu tańszych produktów z Ukrainy. Ukraińskie mięso i jaja mogą być oferowane po znacznie niższych cenach ze względu na odmienne standardy produkcji i koszty pracy.

Branżowe organizacje rolnicze apelują o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla krajowych producentów. Szczególne obawy dotyczą sektora drobiarskiego i wieprzowego, które mogą być najbardziej narażone na konkurencję ze strony ukraińskich dostawców.

Import z Ukrainy może również wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe regionu, jeśli nie będą przestrzegane odpowiednie standardy weterynaryjne i sanitarne.

