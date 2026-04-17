GIS ostrzega: groźne bakterie w popularnym mięsie!

W czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, Główny Inspektorat Sanitarny wydał alarmujące ostrzeżenie dla konsumentów. Dotyczy ono partii tatara wołowego, w której wykryto obecność niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu bez odpowiedniej obróbki termicznej może prowadzić do poważnej choroby, jaką jest listerioza. To szczególnie ważne, gdyż tatar często jest spożywany na surowo, co znacznie zwiększa ryzyko.

Problem został zidentyfikowany podczas rutynowych badań jakościowych przeprowadzonych przez samego producenta. Wyniki testów były jednoznaczne: w partii mięsa obecne są pałeczki Listeria monocytogenes. Producent, reagując natychmiastowo na wykryte zagrożenie, bezzwłocznie powiadomił odpowiednie organy kontroli żywności i rozpoczął proces wycofywania zanieczyszczonej partii z rynku, aby jak najszybciej zabezpieczyć konsumentów.

Jakie działania podjęły służby?

Po otrzymaniu zgłoszenia, polskie służby sanitarne i weterynaryjne przystąpiły do intensywnych działań. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły szczegółową kontrolę w zakładzie producenta, Zakładu Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. w Golinie. Ich celem jest nie tylko ustalenie dokładnej przyczyny skażenia, ale także wdrożenie niezbędnych środków zapobiegawczych, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Równocześnie Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania podejrzanego tatara ze wszystkich punktów sprzedaży, upewniając się, że produkt nie trafi do rąk konsumentów.

Sprawdź, czy masz go w lodówce – to kluczowe!

Jeśli w ostatnich dniach kupiłeś tatar wołowy, koniecznie sprawdź jego opakowanie. Istnieje ryzyko, że możesz mieć w lodówce zanieczyszczoną partię. Spożycie produktu skażonego bakterią Listeria monocytogenes jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, noworodków, osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością. Objawy listeriozy mogą obejmować gorączkę, bóle mięśni, nudności, wymioty, a w poważniejszych przypadkach prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Jeśli spożyłeś ten produkt i zaobserwowałeś u siebie niepokojące symptomy, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

GIS jednoznacznie zaleca: nie wolno spożywać produktu objętego ostrzeżeniem. Najbezpieczniej jest go zwrócić do sklepu lub zutylizować. Działając szybko, chronisz swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. Informacje o listeriozie i jej objawach znajdziesz także na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sekcji „LISTERIOZA”.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Tatar wołowy

Numer partii: 01565526

Termin przydatności do spożycia: 20/04/2026

Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o., Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin

Lista Produktów Tradycyjnych

15