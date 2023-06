Mięso z probówki już na rynku. Rewolucja dokonała się

Minister Maląg ujawnia. 800 plus od nowego roku

Spożycie mięsa z kurcząt rośnie z roku na rok. Tylko w Polsce zabija się ok. 1,1 miliarda ptaków rocznie. Warunki zmechanizowanego uboju drobiu wielokrotnie oprotestowano. Dlatego produkcja etycznego mięsa, w której żaden ptak nie traci życia, postulowana jest przez wiele środowisk.

Przełomowa decyzja

Wczoraj (21 czerwca 2023) dwie amerykańskie firmy zajmujące się hodowlą mięsa komórkowego podały do wiadomości, że ich produkty zostały dopuszczone do rynku międzystanowego. To przełom ze względu na wielkość amerykańskiego rynku spożywczego i jego wpływ na rynki innych państw.

Firma Upside Foods ogłosiła, że z sukcesem zakończyła proces dopuszczenia do rynku ich flagowego produktu. Zgodnie z decyzją FDA, agencji dopuszczającej produkty spożywcze do amerykańskiego rynku, od tej pory mięso wyprodukowane z komórek zwierzęcych będzie dostępne w sprzedaży.

„To historyczny, zmieniający świat moment, który o jeden wielki kęs przybliża do rzeczywistości naszą wizję bardziej humanitarnej, zrównoważonej przyszłości. W UPSIDE produkujemy mięso bezpośrednio z prawdziwych komórek zwierzęcych, bez konieczności hodowli i uboju miliardów zwierząt, a tym kamieniem milowym zakończyliśmy proces regulacyjny” – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy na Instagramie.

Singapur był wcześniej

Równolegle drugi producent mięsa hodowanego z komórek zwierzęcych GOOD Meat poinformował, że otrzymał pełną zgodę organów regulacyjnych na produkcję i sprzedaż zarówno od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jak i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

„Ogłoszenie, że jesteśmy teraz w stanie produkować i sprzedawać mięso hodowlane w Stanach Zjednoczonych, to ważny moment dla naszej firmy, przemysłu i systemu żywnościowego. Jesteśmy jedyną firmą sprzedającą mięso hodowlane na całym świecie, odkąd rozpoczęliśmy działalność w Singapurze w 2020 roku, a teraz możemy ją sprzedawać konsumentom w największej gospodarce świata” – powiedział Josh Tetrick, współzałożyciel i dyrektor generalny GOOD Meat i Eat Just.

Firma Eat Just uzyskała zezwolenia dopuszczające jej kurczaka z probówki w Singapurze w 2020 i 2021 r.

Zarówno Upside Foods, jak i GOOG MEAT produkują mięso hodowane z komórek macierzystych pobranych od kurczaków. Produkcja etycznego mięsa stała się tania i opłacalna, kolejni producenci zabiegają o zezwolenie na sprzedaż.

W Polsce produkcji mięsa komórkowego podjęła się polska spółka LabFarm. Na warszawskim Wilanowie firma uruchomiła specjalne laboratorium, w którym trwają prace nad wyhodowaniem komórek mięsa drobiowego.