Mieszkania na wschodzie Polski sprzedają się jak nigdy wcześniej. Wojna nie zatrzymała kupujących

2025-09-17 12:49

Mimo wojny toczącej się tuż za granicą i incydentów z dronami w polskiej przestrzeni powietrznej, rynek mieszkaniowy na wschodzie Polski trzyma się zaskakująco mocno. Lublin, Rzeszów i Białystok notują wysoką aktywność deweloperów, a sprzedaż mieszkań pozostaje stabilna – wynika z danych cytowanych przez „Rzeczpospolitą”.

• Rynek mieszkaniowy we wschodniej Polsce rozwija się dynamicznie, mimo napięć geopolitycznych, a wpływ wojny na inwestycje jest ograniczony.

• Lublin, Rzeszów i Białystok wyprzedziły większe miasta w liczbie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

• Deweloperzy sprzedali ponad 2700 mieszkań w tych miastach, co świadczy o wysokiej aktywności rynku.

• Nawet w Ukrainie, mimo wojny, rynek mieszkaniowy zaczyna się odradzać.

Rynek mieszkaniowy we wschodniej Polsce a wojna

Według środowej publikacji „Rzeczpospolitej”,  mimo narastającego napięcia geopolitycznego, rynek nieruchomości  zaskakuje. Okazuje się, że sektor mieszkań w regionie nie tylko nie spowalnia, ale wręcz się rozwija. Gazeta podkreśla, że niedawne wtargnięcie około 20 dronów w polską przestrzeń powietrzną uruchomiło pytania o stabilność inwestycji. Jednak, jak wskazują eksperci, realny wpływ wojny na sprzedaż i inwestycje jest ograniczony.

Sprzedaż mieszkań w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące inwestycji rozpoczętych między styczniem 2024 r. a lipcem 2025 r. pokazują, że Lublin, Rzeszów i Białystok uplasowały się tuż za największymi rynkami mieszkaniowymi w kraju. Co więcej, wyprzedziły takie miasta jak Szczecin, Bydgoszcz i Gdynia.

Sprzedaż mieszkań  w tych miastach prezentuje się bardzo dobrze. Aktywność widać również w mniejszych ośrodkach, takich jak Biała Podlaska, Siedlce i Chełm, choć tam deweloperzy działają w mniejszej skali.

„Według danych firmy Otodom w ciągu ośmiu miesięcy tego roku w Lublinie deweloperzy sprzedali 1318 mieszkań, w Rzeszowie – 715, a w Białymstoku – 663. Na koniec sierpnia oferta w tych miastach sięgała odpowiednio 4,1 tys., 1,9 tys. i 2,2 tys.” – podaje „Rzeczpospolita”.

To dowód, że deweloperzy we wschodniej Polsce nie zwalniają tempa, a kupujący nadal traktują te miasta jako atrakcyjne miejsca do życia i inwestycji.

Rozwój rynku mieszkaniowego w Ukrainie

Interesujące jest to, że – jak zaznacza gazeta – rynek mieszkaniowy zaczyna się odradzać nawet w samej Ukrainie, gdzie wciąż trwają działania wojenne. To pokazuje, że stabilność rynku nieruchomości i potrzeba własnego mieszkania pozostają silnymi czynnikami nawet w trudnych warunkach.



