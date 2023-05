Mieszkanie za ponad milion złotych i spore oszczędności. Sprawdź oświadczenie majątkowe Adriana Zandberga

Nowe dodatki do emerytur! Ekstra 115 złotych dla seniorów

Na sejmowej stronie internetowej opublikowane zostały oświadczenia majątkowe sporządzone przez polityków. Przedstawiają one stan majątkowy posłów (na dzień 27 kwietnia 2023 roku). Z dokumentów można dowiedzieć się jaka jest wysokość diety poselskiej, jakie kwoty politycy uzyskują w ramach świadczeń emerytalnych oraz jakie nieruchomości są w ich posiadaniu. Jak wynika z oświadczenia majątkowego Adriana Zandberga posiada on środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej wysokości 80 tys. zł, przy czym jak zaznaczył Zandberg jest to współwłasność małżeńska. Nie posiada natomiast środków pieniężnych w walucie obcej, ani papierów wartościowych.

Wartość mieszkania Adriana Zandberga

Jak napisał Adrian Zandberg w oświadczeniu majątkowym posiada on mieszkanie o powierzchni 95 m2. Wartość mieszkania została wyceniona na 1 250 000 zł. Jak zaznaczył Zandberg w oświadczeniu majątkowym jest ono współwłasnością małżeńską. Ponadto za wynagrodzenie posła Zandberg wpisał - 150 492,13 zł. Dieta w związku z pełnieniem mandatu poselskiego, Rada Ochrony Pracy - 64 654,96 zł. W rubryce "Składniki mienia ruchomego w wartości powyżej 10 000 złotych" poseł wpisał - Ford Focus z 2018 roku.

