Mija ważny termin dla emerytów i rencistów. ZUS może się upomnieć o wielki zwrot

Przychody emeryta i rencisty. Mija termin złożenia ważnych dokumentów

28 lutego 2023 roku mija termin, do którego należy złożyć zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty za 2022 r. Dotyczy to osób, które pobierają świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego a w ubiegłym roku dorabiały do świadczenia emerytalnego. Odnosi się to zarówno do zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców, jak i emerytów prowadzących firmy.

"Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za trzy lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz – zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązek dostarczenia dokumentów do ZUS ma zarówno pracodawca i świadczeniobiorca. W dokumentach muszą znaleźć się konkretne informacje: informacje o wysokości osiągniętego przychodu miesięcznego i rocznego oraz o okresie w jakim emeryt lub rencista dorabiał - tłumaczy portal money.pl.

Wysokość limitów dorabiania do emerytury. Od czego zależy?

Wysokość limitów jest uzależniona od wysokości przeciętnej płacy i jest zmieniana raz na trzy miesiące. W przypadku gdy senior osiąga zarobki w wysokości od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy kwotę pobieranego świadczenia o kwotę przekroczenia (nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia). Aby ustrzec się przed zawieszeniem emerytury, dodatkowy przychód nie powinien przekroczyć 8 753,60 zł brutto.

