Seniorzy dostaną 1 marca podwyżkę emerytur! ZUS zawiesi wypłatę pieniędzy!

Seniorzy przebywający na wcześniejszej emeryturze bądź rencie często decydują się na podjęcie bądź kontynuację pracy zarobkowej. Takie działanie ma jednak pewne ograniczenia w postaci limitów dorabiania. Od marca 2023 roku będą obowiązywały nowe limity z nowymi kwotami. Ile będzie można dorobić?

Limity dorabiania do emerytury. Kogo nie dotyczą?

Limity dorabiania nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także renciści pobierający enty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Dotyczy to także osób pobierających rentę rodzinną. Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - wyjaśnia eska.pl.

Limity dorabiania 2023. Ile można bezpiecznie dorobić do świadczenia emerytalnego?

Wysokość limitów jest uzależniona od wysokości przeciętnej płacy i jest zmieniana raz na trzy miesiące. W przypadku gdy senior osiąga zarobki w wysokości od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy kwotę pobieranego świadczenia o kwotę przekroczenia (nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia).

Od marca do czerwca 2023 roku limit "bezpiecznego dorabiania" będzie wynosił 4 713,50 zł brutto. Taki dodatkowy przychód nie spowoduje zmniejszenia otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Aby ustrzec się przed zawieszeniem emerytury, dodatkowy przychód nie powinien przekroczyć 8 753,60 zł brutto. Kwota maksymalnego zmniejszenia zostanie opublikowana do końca miesiąca.

