Tusk ujawnia szczegóły

10 000 zł od ręki dla powodzian! Do 200 tys. zł na odbudowę domu

Jak powiedział premier Donald Tusk po specjalnym posiedzeniu rządu "po złożeniu prostego wniosku do władz gminy, każdy otrzyma pomoc doraźną w wysokości 8 tys. z pomocy społecznej i 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Niezależnie na podstawie również prostego wniosku na odbudowę zabudowań gospodarczych będzie można otrzymać do 100 tys. zł, a na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys zł." - informował premier.