Miliarder Rafał Brzoska pokonał Facebooka! Jest ważny zakaz

Brzoska wygrał z firmą Zuckerberga

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał spółkę Meta Platforms Ireland Limited do wstrzymania wyświetlania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy miesiące na Facebooku i Instagramie fałszywych reklam wykorzystujących prawdziwe dane oraz wizerunek dziennikarki i prezenterki pani Omeny Mensah. Postanowienie w tej sprawie w związku ze skargą pani Omeny Mensah, Mirosław Wróblewski, prezes UODO, wydał na podstawie art. 60 ust. 1 RODO oraz art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych - czytamy w komunikacie urzędu. Postanowieniem pochwalił się w mediach społecznościowych mąż dziennikarki, Rafał Brzoska - założyciel InPostu. "A mówicie, że z BIG TECH, a zwłaszcza z Meta się nie da walczyć, a tym bardziej wygrać...? Pierwsze starcie 1:0" - napisał na platformie X.

O co dokładnie chodzi w sprawie żony Rafała Brzoski? UODO wyjaśnia: "Na Facebooku pojawiły się fałszywe informacje, dotyczące śmierci dziennikarki, faktu, że została pobita przez męża, czy, że sama trafiła do więzienia. Deepfake’owa reklama używa prawdziwych, aktualnych danych osobowych dziennikarki. Skarżąca twierdziła, że wykryła aż 263 reklamy (które wielokrotnie liczyły od 2 do 6 wersji), których liczba stale rośnie, gdyż codziennie napływają do niej sygnały o kolejnych reklamach z jej udziałem. Ponadto, tego rodzaju informacje silnie oddziałują na poczucie jej bezpieczeństwa, godności, prywatności, a także wpływają negatywnie na stan emocjonalny osób jej bliskich.

Meta wie o sprawie Omeny Mensah, żony Brzoski

„Osoby publicznie rozpoznawalne, których prawdziwe dane są łatwo dostępne, mogą zostać w sposób okrutny wykorzystane przez cyberprzestępców. Bezprawne użycie danych osobowych i wizerunku może być szczególnie dotkliwe w skutkach nie tylko dla tych osób, ale znacznie szerszego grona zainteresowanych. Uznając, że zaistniała pilna potrzeba ochrona prywatności i wolności skarżącej zdecydowałem się wydać to postanowienie” – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zaznacza UODO, Meta wie o sprawie, bo skarżąca zawiadomiła spółkę o problemie już 4 lipca 2024 r. Skargę dziennikarki rozpatrywać będzie organ irlandzki, gdyż tam ma siedzibę Meta Platforms Ireland Limited.

W komunikacie urzędu czytamy, że Mirosław Wróblewski, prezes UODO, reagując na skargę Pani Omeny Mensah skorzystał z przepisu art. 66 ust. 1 RODO, który w wyjątkowych okolicznościach pozwala mu zastosować środek tymczasowy jeśli uzna, że istnieje pilna potrzeba ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Zgodnie z procedurą Prezes UODO powiadomił o tym pozostałe organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, a także Europejską Radę Ochrony Danych i Komisję.

A mówicie, że z BIG TECH, a zwłaszcza z @Meta się nie da walczyć, a tym bardziej wygrać...? Pierwsze starcie 1:0 🤔https://t.co/xcd6GjBuLs)— Rafał Brzoska (@RBrzoska) August 8, 2024