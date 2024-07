Rafał Brzoska podejmie kroki prawne wobec Facebooka? "To pokazuje totalną degrengoladę"

Emerytura bez podatku do 5000 złotych! Rząd Tuska wraca do obietnicy wyborczej

Brzoska podejmie kroki prawne wobec Facebooka? "To jest współuczestnictwo w przestępstwie"

W ostatnim czasie Facebooka zalały fałszywe informacje o śmierci Omeny Mensah, żony Rafała Brzoski. Wcześniej wizerunek biznesmena był wykorzystywany w celu reklamowania produktów finansowych. Prezes InPostu zapowiedział w rozmowie z money.pl, że zamierza podjąć w tej sprawie odpowiednie kroki.

Brzoska jest wyraźnie rozczarowany stanowiskiem Facebooka, które rozkłada ręce i nie jest w stanie zablokować rozpowszechniania dezinformacji na temat biznesmena i jego żony.

- Od wielu miesięcy walczę z tematem dotyczącym wykorzystania mojego wizerunku w rzekomym namawianiu do superatrakcyjnych inwestycji i widzę, jak to wygląda. Zawsze jest to samo, czyli suchy komunikat: "robimy co w naszej mocy". A powinno być: "nie robimy nic, co w naszej mocy", tak powinno to być sformułowane - mówił Brzoska w rozmowie z money.pl.

Biznesmen przyznał, że jego zespół prawny obecnie weryfikuje, co można zrobić z problemem. Podkreślił, że coraz więcej sądów wydaje konkretne kary również przeciwko wydawcom z tzw. big-techu. Jego zdaniem za rozpowszechnianiem fałszywych informacji mogą stać "rosyjskie trolle" i jak dodaje nie byłyby skuteczne, gdyby nie współodpowiedzialność Mety, przy rozpowszechnianiu fałszywej reklamy.

- Mówienie o tym, że nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, jest w ogóle błędną tezą. Absolutnie to jest współuczestnictwo w przestępstwie i trzeba za to ponosić pełną odpowiedzialność - powiedział Brzoska money.pl.

Właściciel InPostu zaznaczył, że jeśli prokuratura i sąd zajmą się takimi sytuacjami poważnie, to "gwarantuje", że w ciągu kwartału dwóch będą zmiany w polskim regulaminie Mety, tak jak koncern dostosował się do restrykcji na Bliskim Wschodzie, czy Chinach. Jego zdaniem "największa szansa jest na zwycięstwo we własnym kraju", ale jeżeli nie w Polsce, to sprawa może trafić do Brukseli, lub Strasburga. Przypomniał, że Unia Europejska ma dosyć twarde stanowisko wobec big-techu.

Brzoska chciałby, aby państwo bezwzględnie chroniło obywateli przed dezinformacją

Prezes InPostu przyznał, że obecna sytuacja "zdopingowała" go do tego, aby "być bezwzględnym [...] by raz na zawsze ukrócić sprawę hejtu, ale też deepfake'ów, dezinformacji i fake newsów". Podkreślił, że potrzebna jest do tego odważna postawa państwa i rządzących, gdyż sprawa nie dotyczy tylko jego, ale także innych osób publicznych, czy nawet dzieci, które - jego zdaniem - jako ofiary hejtu w internecie podejmują próby samobójcze.

Brzoska zapowiedział, że w poniedziałek, lub wtorek (8-9 lipca 2024 roku) w ramach Rady Polskich Przedsiębiorców wspólnie z innymi organizacjami opublikuje konkretne rozwiązania, które mają wesprzeć państwo walki z problemami wykorzystania deepfake, dezinformacji i hejtu w sieci.