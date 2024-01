Miotła Tuska w spółkach Skarbu Państwa. To będzie decydujący tydzień

Polska Rada Przedsiębiorców

Organizacja w ramach Pracodawców RP będzie zrzeszać przedstawicieli największych polskich firm. Opublikowała manifest założycielski, w którym wyznaczyła 10 zasad i głównych celów. - "Polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju" - czytamy w manifeście.

- "Będziemy dążyć do wypracowania ram regulacyjnych, które umożliwią polskim firmom skuteczne konkurowanie na rynku, jednocześnie wspierając ich zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej” – powiedział Rafał Brzoska, przewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców (PRP). Rada, ma "dążyć do zbudowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski".

Główne cele Polskiej Rady Przedsiębiorców

1. Transparentny Dialog Społeczny: PRP stawia na otwartą i uczciwą komunikację z rządem i społeczeństwem. Naszym celem jest wspieranie rządzących w budowaniu wzajemnego zrozumienia i poszanowania różnych wartości i perspektyw.

2. Przewidywalność i klarowność prawa: PRP dąży do współtworzenia przepisów prawnych poprzez przeprowadzanie eksperckich konsultacji i zgłaszanie postulatów do procedur legislacyjnych. Cel to stworzenie przepisów jasnych, precyzyjnych i stabilnych, umożliwiających efektywne planowanie i działanie przedsiębiorstw, korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli.

3. Sprawny i uczciwy system podatkowy: PRP popiera reformy mające na celu stworzenie sprawiedliwego, klarownego i łatwego do zrozumienia systemu podatkowego, motywującego inwestycje i innowacje oraz dostosowanego do potrzeb zarówno korporacji, jak i MŚP.

4. Wsparcie dla polskich firm zagranicą: PRP aktywnie promuje polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej, wspierając ich ekspansję i konkurencyjność, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.

5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu: PRP zobowiązuje się do budowy mostów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym, stymulując wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny poprzez skoordynowane wysiłki obu sektorów.

6. Polska siła ekonomiczna w Europie: PRP dąży do wzmocnienia pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie, m. in. poprzez rozwój partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnicząc w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych.

7. Programy Smart Immigration: PRP angażuje się w tworzenie elastycznych i atrakcyjnych systemów imigracyjnych, przyciągając najwyższej klasy talenty z globalnej społeczności.

8. Współpraca Nauka-Biznes: PRP wspiera przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, sprzyjając dynamicznemu wdrażaniu innowacji.

9. Wyrównywanie szans dla polskich firm: PRP promuje zdrową konkurencję, dążąc do stworzenia równych warunków dla krajowych przedsiębiorstw.

10. Zielona energia i elektromobilność: PRP intensywnie wspiera transformację energetyczną poprzez projekty oparte na zielonych źródłach energii i elektromobilności.

