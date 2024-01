Przyznano Wektory 2023. Hołownia i Kosiniak-Kamysz uhonorowani na uroczystej gali

Hołownia zadedykował nagrodę prezydentowi Adamowiczowi

Podczas gali "Super Wektorem" wyróżnieni zostali liderzy koalicji Trzecia Droga - Szymon Hołownia (obecnie marszałek Sejmu) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (obecnie wicepremier i minister obrony narodowej). Nagrodę, jak podano, otrzymali oni za "stworzenie koalicji będącej alternatywą dla pozostałych ugrupowań funkcjonujących na polskiej scenie politycznej oraz za wyjątkową współpracę ponad podziałami, dla której najważniejsze są: demokracja, wolność słowa, praworządność i Konstytucja".

"Zobaczyliśmy drogę tam, gdzie nikt nie widział żadnej drogi (...). My zauważyliśmy, że ona jest i konsekwentnie nią szliśmy" - podkreślił podczas gali Szymon Hołownia. Dodał, że jego relacja z Kosiniakiem-Kamyszem "to koronny dowód na to, że kooperacja opłaca się bardziej niż rywalizacja".

Marszałek Sejmu podkreślił, że otrzymaną nagrodę dedykuje zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w wyniku ran zadanych mu nożem przez zamachowca podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się dzień wcześniej na Targu Węglowym w Gdańsku.

"To był ten moment, kiedy ja zdecydowałem się zostawić moje dotychczasowe życie. (...) Śmierć Pawła Adamowicza będzie ze mną zawsze na mojej politycznej drodze" - mówił Hołownia. Wicepremier i szef MON podziękował podczas gali przedsiębiorcom, którzy w większości głosowali na Trzecią Drogę. "Nagroda jest dla mnie zobowiązaniem, a nie finałem" - podkreślił.

Wektory 2023. Lista laureatów

Wektorami 2023 nagrodzono: spółkę Arcus za zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce; Boehringer Ingelheim – za wprowadzenie na rynek nowatorskich produktów medycznych przyczyniających się do budowy kapitału zdrowotnego Polaków; Janssen Cilag za m.in. projekty społeczne podnoszące społeczną świadomość chorób psychicznych.

Wektory otrzymali ponadto: prezes Panattoni Europe Robert Dobrzycki; group chairman i prezes Dictador Holding Limited Mariusz Jawoszek; prezes DL Invest Group Dominik Leszczyński; prezes ADN Akademia Adam Niedziółka; członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy prof. Piotr Henryk Skarżyński; prezes Euvic Wojciech Wolny; przewodnicząca Rady Nadzorczej Soonly Finance Ewa Wernerowicz oraz prezes Karmar i Linkcity Poland (Grupa Bouygues) Joanna Makowiecka-Gatza.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Karnowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.