Miliarderzy triumfują razem z Trumpem. Musk bogatszy o 26 mld dolarów

Najbogatsi stali się jeszcze bogatsi. Trump wygrywa, Musk również

Donald Trump powiedział, że Elon Musk będzie jego nowym "sekretarzem ds. cięcia kosztów", a Elon Musk powiedział, że "nie może się doczekać" pracy w Białym Domu. Jeśli tak się stanie, to Musk zyska jeszcze więcej niż 25,5 mld dolarów, które przybyły mu od ogłoszenia wyników w wyborach prezydenckich w USA. W zmian za mocne wsparcie - także finansowe (ok. 75-180 mld dol.), Trump obiecał mu ulgi podatkowe, które w przypadku liczone byłyby w miliardach dolarów.Z danych zamieszczonych przez portal agencji Bloomberga wynika, że na drugim miejscu znajduje się założyciel Amazona Jeff Bezos. Pierwszy dzień po wyborach przyniósł mu zyski wynoszące 7,1 mld USD. Trzecie miejsce zajął Larry Ellison, współzałożyciel Oracle - przybyło mu 5,5 miliardów dolarów. Wiele zyskali również Bill Gates i Steve Ballmer (Microsoft), Larry Page i Sergey Brin (Google) oraz Warren Buffett, legendarny inwestor stojący na czele firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway.

Po zdecydowanym zwycięstwie Trumpa rynki zareagowały entuzjastycznie w nadziei na to, że Trump będzie likwidował ograniczenia dla biznesu. Środowisko przedsiębiorców jest bardzo silnie przekonane, że z Trumpem nadejdzie era deregulacji, ustaw sprzyjających biznesowi i niskich podatków - powiedział portalowi Michael Block, szef firmy zajmującej się analizą rynków. Jak zauważył Bloomberg, był to największy dobowy przyrost majątków miliarderów od 2012 r., kiedy agencja zaczęła odnotowywać zmiany wartości majątków najbogatszych.

Musk pierwszym bilionerem na świecie?

Musk może stać się pierwszym bilionerem na świecie. Prognozuje się, że osiągnie to do 2027 r. Jak podaje serwis livemint.com, majątek Muska wzrósł w krótkim czasie o 26 mld USD. Nie sposób tego nie łączyć ze zwycięstwem Trumpa w wyborach. Obecny majątek Majątek Muska jest szacowany na 300 mld USD bez groszy, ok 290 mld USD.