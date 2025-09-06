Miliardowy fundusz na m.in. obronę cywilną. Minister Wojnarowski: projekt ustawy we wrześniu

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-09-06 14:02

W trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu 2025 gościem był wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polski Konrad Wojnarowski. Powiedział o szczegółach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z KPO, oraz o obawach, czy nie powtórzy się historia z dotacjami dla branży HoReCa.

Konrad Wojnarowski - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025
  • Założenia i cele Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.
  • Minister Wojnarowski przedstawia komponenty funduszu i planowane terminy naboru wniosków.
  • We wrześniu ma pojawić się projekt ustawy

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności o wartości 25 miliardów złotych

Polska wzmacniając bezpieczeństwo ma wzmacniać nie tylko armię, ale również całe społeczeństwo. Kluczowym elementem tej strategii ma być Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, którego o którym powiedział więcej w Karpaczu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Konrad Wojnarowski.

- Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. To są takie trzy filary, które muszą być wdrażane do systemu naszego bezpieczeństwa. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest również częścią tego filaru, bo pomyślany jest [...] jako odpowiedź na sytuacje kryzysowe - powiedział Wojnarowski.

Fundusz ten, wydzielony z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dysponuje znaczącą kwotą 5 miliardów 580 milionów euro, czyli ok. 25 miliardów złotych. Jak wyjaśnił minister Wojnarowski, fundusz składa się z kilku komponentów, obejmujących wsparcie dla ochrony ludności i obrony cywilnej, uzupełniając niedawno wprowadzoną ustawę o ochronie ludności.

- Projekt ustawy ma być gotowy we wrześniu tego roku, czyli już niebawem, a cała strategia inwestycyjna jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, na przełomie roku 2025 i 2026 [...]. W przyszłym roku już powinien być nabór na wnioski - powiedział Wojnarowski.

Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa nie skończy jako KPO dla HoReCa?

Wiceminister odniósł się również do obaw, związanych z wcześniejszymi problemami z dotacjami z KPO dla branży HoRrCa, zapewniając, że Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest nowym instrumentem, tworzonym z najwyższą skrupulatnością.

- Jest to nowy instrument, dopiero tworzony i tutaj takich obaw nie będzie, bo jest przygotowywany bardzo, bardzo skrupulatnie, nie tylko poprzez konsultacje z partnerami, ale także właśnie poprzez proces legislacyjny, bo będzie temu funduszowi dedykowana specjalna ustawa i specjalna strategia. Stąd też wszystko będzie przygotowane skrupulatnie, tak żeby nie było obaw również ze strony przedsiębiorców, że mogą po te środki sięgnąć bez żadnych obaw - wyjaśnił Wojnarowski.

Proces legislacyjny obejmuje szerokie konsultacje społeczne, włączające potencjalnych beneficjentów, w tym przedsiębiorców, co ma zapewnić skuteczność i przejrzystość działania funduszu. Jak podkreśla minister Wojnarowski, polska zbrojeniówka ma napędzić gospodarkę kraju, a resort zapewnia, że "żadna złotówka nie zostanie zmarnowana".

Super Biznes SE Google News
Konrad Wojnarowski - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki