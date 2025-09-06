Założenia i cele Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Minister Wojnarowski przedstawia komponenty funduszu i planowane terminy naboru wniosków.

We wrześniu ma pojawić się projekt ustawy

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności o wartości 25 miliardów złotych

Polska wzmacniając bezpieczeństwo ma wzmacniać nie tylko armię, ale również całe społeczeństwo. Kluczowym elementem tej strategii ma być Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, którego o którym powiedział więcej w Karpaczu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Konrad Wojnarowski.

- Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. To są takie trzy filary, które muszą być wdrażane do systemu naszego bezpieczeństwa. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest również częścią tego filaru, bo pomyślany jest [...] jako odpowiedź na sytuacje kryzysowe - powiedział Wojnarowski.

Fundusz ten, wydzielony z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dysponuje znaczącą kwotą 5 miliardów 580 milionów euro, czyli ok. 25 miliardów złotych. Jak wyjaśnił minister Wojnarowski, fundusz składa się z kilku komponentów, obejmujących wsparcie dla ochrony ludności i obrony cywilnej, uzupełniając niedawno wprowadzoną ustawę o ochronie ludności.

- Projekt ustawy ma być gotowy we wrześniu tego roku, czyli już niebawem, a cała strategia inwestycyjna jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, na przełomie roku 2025 i 2026 [...]. W przyszłym roku już powinien być nabór na wnioski - powiedział Wojnarowski.

Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa nie skończy jako KPO dla HoReCa?

Wiceminister odniósł się również do obaw, związanych z wcześniejszymi problemami z dotacjami z KPO dla branży HoRrCa, zapewniając, że Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest nowym instrumentem, tworzonym z najwyższą skrupulatnością.

- Jest to nowy instrument, dopiero tworzony i tutaj takich obaw nie będzie, bo jest przygotowywany bardzo, bardzo skrupulatnie, nie tylko poprzez konsultacje z partnerami, ale także właśnie poprzez proces legislacyjny, bo będzie temu funduszowi dedykowana specjalna ustawa i specjalna strategia. Stąd też wszystko będzie przygotowane skrupulatnie, tak żeby nie było obaw również ze strony przedsiębiorców, że mogą po te środki sięgnąć bez żadnych obaw - wyjaśnił Wojnarowski.

Proces legislacyjny obejmuje szerokie konsultacje społeczne, włączające potencjalnych beneficjentów, w tym przedsiębiorców, co ma zapewnić skuteczność i przejrzystość działania funduszu. Jak podkreśla minister Wojnarowski, polska zbrojeniówka ma napędzić gospodarkę kraju, a resort zapewnia, że "żadna złotówka nie zostanie zmarnowana".

Konrad Wojnarowski - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.