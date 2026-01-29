Miliardy euro z SAFE na polską armię i gospodarkę. Rządowa pełnomocnik zdradza szczegóły

Polska największym beneficjentem programu SAFE z kwotą ponad 43 mld euro.

Ponad 80% środków zostanie zainwestowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Priorytety inwestycyjne to m.in. Tarcza Wschód, obrona dronowa i cyberbezpieczeństwo.

SAFE: Rewolucja w polskiej obronności i gospodarce?

Polska staje się największym beneficjentem programu SAFE, otrzymując ponad 43 miliardy euro. Jak podkreśla Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Portalem Obronnym, to szansa na szybkie dozbrojenie armii i realne wzmocnienie bezpieczeństwa.

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE zwraca uwagę, że aż 80% środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To bezprecedensowa skala inwestycji, która ma pobudzić krajową gospodarkę i zapewnić stabilność przedsiębiorstwom zbrojeniowym.

- Nigdy wcześniej na taką skalę nie lokowano środków w sektorze zbrojeniowym i nigdy na taką skalę nie realizowano zakupów w polskim przemyśle obronnym – podkreśla Sobkowiak-Czarnecka.

Priorytety zakupów z SAFE: Tarcza Wschód, drony i cyberbezpieczeństwo

Choć szczegółowa lista zakupów pozostaje utajniona ze względów bezpieczeństwa, wiadomo, że środki z programu SAFE zostaną przeznaczone na wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Priorytetem jest rozwój projektu Tarcza Wschód, czyli inwestycji infrastrukturalno-obronnej. Istotne fundusze zostaną również skierowane na obronę dronową, wojska przeciwdronowe, cyberbezpieczeństwo, ochronę infrastruktury krytycznej na Bałtyku oraz rozwój zdolności rakietowych i przeciwrakietowych. Dodatkowo, wzmocniona zostanie Straż Graniczna i Policja, a także projekty infrastrukturalne w ramach tzw. mobilności wojskowej.

Program SAFE zakłada, że 65% komponentów ma pochodzić z UE. Polska aktywnie prowadzi rozmowy z partnerami, by realizować zakupy wspólnie, zachęcając inne kraje do inwestowania w polskim przemyśle obronnym.

Jakie polskie produkty wzbudzają największe zainteresowanie za granicą? Pełnomocniczka rządu ds. SAFE wskazuje na silną branżę dronową oraz zdolności związane z pojazdami bojowymi.

- Wcześniejsze rządy zmieniały te wydatki, cięły. Teraz przedsiębiorcy mają gwarancję, że to, co dziś planujemy, faktycznie zostanie zamówione i opłacone - pod warunkiem terminowej realizacji – podsumowuje pełnomocniczka rządu ds. SAFE w wywiadzie dla Portalu Obronego.

Tarcza Wschód