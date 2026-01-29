Miliardy euro z SAFE na polską armię i gospodarkę. Rządowa pełnomocnik zdradza szczegóły

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-29 16:01

Komisja Europejska zatwierdziła polski plan w ramach programu SAFE, otwierając drogę do bezprecedensowych inwestycji w bezpieczeństwo i gospodarkę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. SAFE w rozmowie z Portalem Obronnym wyjaśnia, jak Polska zamierza wykorzystać te środki, by wzmocnić armię i krajowy przemysł zbrojeniowy.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. SAFE, w jasnym blezerze i czarnej bluzce, z identyfikatorem Kobiety Wybory, w biurowym wnętrzu. Informacje o programie SAFE i inwestycjach w polski przemysł obronny przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. SAFE, w jasnym blezerze i czarnej bluzce, z identyfikatorem "Kobiety Wybory", w biurowym wnętrzu. Informacje o programie SAFE i inwestycjach w polski przemysł obronny przeczytasz na Super Biznes.
  • Polska największym beneficjentem programu SAFE z kwotą ponad 43 mld euro.
  • Ponad 80% środków zostanie zainwestowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
  • Priorytety inwestycyjne to m.in. Tarcza Wschód, obrona dronowa i cyberbezpieczeństwo.

SAFE: Rewolucja w polskiej obronności i gospodarce?

Polska staje się największym beneficjentem programu SAFE, otrzymując ponad 43 miliardy euro. Jak podkreśla Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Portalem Obronnym, to szansa na szybkie dozbrojenie armii i realne wzmocnienie bezpieczeństwa.

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE zwraca uwagę, że aż 80% środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To bezprecedensowa skala inwestycji, która ma pobudzić krajową gospodarkę i zapewnić stabilność przedsiębiorstwom zbrojeniowym.

- Nigdy wcześniej na taką skalę nie lokowano środków w sektorze zbrojeniowym i nigdy na taką skalę nie realizowano zakupów w polskim przemyśle obronnym – podkreśla Sobkowiak-Czarnecka.

Priorytety zakupów z SAFE: Tarcza Wschód, drony i cyberbezpieczeństwo

Choć szczegółowa lista zakupów pozostaje utajniona ze względów bezpieczeństwa, wiadomo, że środki z programu SAFE zostaną przeznaczone na wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Priorytetem jest rozwój projektu Tarcza Wschód, czyli inwestycji infrastrukturalno-obronnej. Istotne fundusze zostaną również skierowane na obronę dronową, wojska przeciwdronowe, cyberbezpieczeństwo, ochronę infrastruktury krytycznej na Bałtyku oraz rozwój zdolności rakietowych i przeciwrakietowych. Dodatkowo, wzmocniona zostanie Straż Graniczna i Policja, a także projekty infrastrukturalne w ramach tzw. mobilności wojskowej.

Program SAFE zakłada, że 65% komponentów ma pochodzić z UE. Polska aktywnie prowadzi rozmowy z partnerami, by realizować zakupy wspólnie, zachęcając inne kraje do inwestowania w polskim przemyśle obronnym.

Jakie polskie produkty wzbudzają największe zainteresowanie za granicą? Pełnomocniczka rządu ds. SAFE wskazuje na silną branżę dronową oraz zdolności związane z pojazdami bojowymi.

- Wcześniejsze rządy zmieniały te wydatki, cięły. Teraz przedsiębiorcy mają gwarancję, że to, co dziś planujemy, faktycznie zostanie zamówione i opłacone - pod warunkiem terminowej realizacji – podsumowuje pełnomocniczka rządu ds. SAFE w wywiadzie dla Portalu Obronego.

Polecany artykuł:

Tarcza Wschód i obrona antydronowa na pierwszym planie. Jak Polska wyda środki …
Super Biznes SE Google News
Tarcza Wschód
Quiz o PRL. Zasadnicza służba wojskowa, czyli "Przyjedź, mamo, na przysięgę"
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij: „Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko”…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY