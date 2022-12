Milion dolarów dla wynalazcy! Znana organizacja poszukuje alternatyw w przemyśle odzieżowym

Produkcja wełny. Bardziej problematyczna niż się wydaje

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) to międzynarodowa organizacja non-profit, której główną działalność stanowi walka o prawa zwierząt od lat zwraca uwagę na problematykę produkcji wełny. Przedstawiciele organizacji zwracają uwagi na nieludzkie warunki oraz częste przypadki okrucieństwa wobec owiec.

W przypadku przemysłu odzieżowego i produkcji wełny nie tylko cierpienie zwierząt stanowi problem. Z badań wynika, że wełna jest szkodliwa dla środowiska. Choć wydaje się to zaskakujące ze względu na naturalne pochodzenie materiału - według Pulse Report, opublikowanego przez Global Fashion Agenda w 2017 roku, wełna znalazła się na czwartym miejscu wśród najgorszych dla środowiska materiałów - informuje portal Fashion Biznes. Okazuje się, że nawet część materiałów syntetycznych wykazywała niższą szkodliwość.

Vegan Wool Challenge. Milion dolarów za zamiennik wełny

W związku z tymi przesłankami PETA postanowiła zmienić swoje podejście w walce i podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu Vegan Wool Challenge. Uczestnicy mają czas do 28.07.2023 roku na dostarczenie próbki tkaniny oraz planu produkcji wegańskiego zamiennika wełny.

Organizacja podała również skonkretyzowane wymagania dotyczące tkaniny:

pochodzenie biologiczne

ma ulegać procesowi biodegradacji i/lub nadawać się do recyklingu

trwałość

niski poziom mechacenia

ma nadawać się do produkcji w wielu gramaturach

łatwe odprowadzanie wilgoci

neutralizacja zapachów

utrzymywanie temperatury ciała

Twórca, którego materiał zostanie zatwierdzony będzie zobowiązany do wykazania atrakcyjności komercyjnej tkaniny oraz zdolność do produkcji na dużą skalę. Jednym z ostatnich wyzwań będzie przekonanie co najmniej 1 z 10 największych światowych sprzedawców odzieży do sprzedaży i wprowadzenia produktu do końca 2023 roku. Nagrodą jest milion dolarów.

