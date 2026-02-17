Już ponad 1 mln zeznań podatkowych wpłynęło do systemu przez usługę Twój e-PIT.

Tegoroczny milion pojawił się w systemie szybciej niż w roku ubiegłym.

Twój formularz jest już gotowy – przygotowała go dla Ciebie Krajowa Administracja Skarbowa.

Uważaj na fałszywe e-maile podszywające się pod serwis gov.pl – to może być próba wyłudzenia danych.

Twój e-PIT – co to jest i jak działa?

Twój e-PIT to usługa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w ramach której urząd skarbowy sam przygotowuje zeznanie podatkowe za podatnika. Wystarczy je przejrzeć, ewentualnie uzupełnić i zatwierdzić – lub po prostu... nic nie robić. Jeśli podatnik nie złoży korekty do końca okresu rozliczeniowego, formularz zostaje automatycznie zaakceptowany.

Usługa dostępna jest na portalu podatki.gov.pl.

Milion zeznań – szybciej niż rok temu

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w tym roku bariera miliona złożonych deklaracji została przekroczona wcześniej niż w poprzednim sezonie rozliczeniowym. To sygnał, że Polacy coraz sprawniej korzystają z cyfrowych narzędzi podatkowych i nie zwlekają z dopełnieniem tego obowiązku.

Warto się pospieszyć – wczesne złożenie zeznania oznacza też szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Uwaga na fałszywe e-maile – phishing podatkowy

Ministerstwo Finansów ostrzega: w sieci krążą fałszywe wiadomości e-mail, które wyglądają jak oficjalna korespondencja z serwisu gov.pl. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych lub finansowych.

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na domenę nadawcy – jeśli adres e-mail nie kończy się na gov.pl, wiadomość może być fałszywa. W takim przypadku nie należy klikać w żadne linki, nie otwierać załączników ani nie dzwonić pod podane numery telefonu.

Jeśli taka wiadomość trafi do Twojej skrzynki, zgłoś incydent na stronie cert.pl.

Jak szybko złożyć Twój e-PIT?

Wejdź na podatki.gov.pl, zaloguj się przez Profil Zaufany, e-Dowód lub dane podatkowe, a następnie sprawdź przygotowane zeznanie. W większości przypadków nie wymaga żadnych poprawek. Kliknij „wyślij” – i gotowe.

Pamiętaj: im szybciej złożysz zeznanie, tym szybciej otrzymasz ewentualny zwrot podatku.