• Gracz z Czeladzi wygrał w Eurojackpot ponad 1,5 mln zł za trafienie 5+1.

• W tym samym losowaniu pięciu graczy z Europy, w tym Polak, zdobyło nagrodę II stopnia.

• Obecna kumulacja w Eurojackpot wynosi 120 mln zł, co jest jedną z najwyższych pul w ostatnim czasie.

• Eurojackpot to międzynarodowa gra, w której maksymalna pula może osiągnąć 500 mln zł, dając Polakom realne szanse na wysokie wygrane.

Wyniki Eurojackpot – wygrana w Czeladzi

We wtorkowym losowaniu szczęście dopisało graczowi, który kupił kupon w punkcie Lotto przy ul. Spacerowej 4 w Czeladzi. Trafienie zestawu 5+1 przyniosło mu dokładnie 1 577 963,40 zł.

Po potrąceniu 10% podatku na konto szczęśliwca trafi około 1,3 mln zł. To wyjątkowo wysoka kwota, a informacja o wygranej błyskawicznie rozeszła się w lokalnej społeczności.

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową, obecna na polskim rynku od 2017 roku. Bierze w niej udział kilkanaście krajów, a maksymalna pula może wynieść nawet 500 mln zł.

Polacy wygrywają w Eurojackpot

W tym samym losowaniu aż pięciu graczy w Europie zdobyło nagrodę II stopnia. Oprócz Polaka szczęśliwe kupony obstawili gracze z Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Każdy z nich otrzyma podobną sumę, zależną od lokalnych podatków.

Warto przypomnieć, że Polacy już wcześniej odnosili spektakularne sukcesy w Eurojackpot, wygrywając nawet kilkadziesiąt milionów złotych. To sprawia, że gra liczbową cieszy się w Polsce ogromną popularnością.

Kumulacja – 120 mln zł w puli

Brak trafienia układu 5+2 sprawił, że kumulacja wzrosła. Organizatorzy podają, że w piątkowym losowaniu do wygrania będzie aż 120 mln zł. To jedna z najwyższych pul w ostatnich miesiącach.

Kolektury Lotto spodziewają się wzmożonego zainteresowania – wielu graczy będzie próbować powtórzyć sukces mieszkańca Czeladzi.

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.