Ministerstwo Rodziny finalizuje projekt rozporządzenia, potwierdzając wypłatę 14. emerytury dla seniorów już we wrześniu 2026 roku.

Pełna kwota świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto dla osób z podstawową emeryturą do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę".

Dowiedz się, kto dokładnie otrzyma dodatkowe pieniądze i czy Twój termin wypłaty oznacza wcześniejszy wpływ świadczenia na konto.

Jak ustalił „Fakt”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma uruchomić wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów. Resort potwierdził, że wskazanym w projekcie terminem wypłat jest wrzesień 2026 roku. Oznacza to, że 14. emerytura zostanie przekazana razem z wrześniowymi świadczeniami. Projekt rozporządzenia jest obecnie przygotowywany do wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Dla milionów seniorów oznacza to, że dodatkowe pieniądze powinny pojawić się na kontach już za nieco ponad dwa miesiące.

Tyle wyniesie 14. emerytura w 2026 roku

Zasady pozostają takie same jak w poprzednich latach. Pełna czternasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze. W 2026 roku oznacza to świadczenie w wysokości 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku na konto seniora może trafić około 1560–1625 zł netto, w zależności od rodzaju świadczenia.

Wyższa emerytura oznacza niższą czternastkę

Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka przekroczenia limitu 2900 zł brutto pomniejsza wysokość dodatku.

Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3000 zł brutto może liczyć na czternastkę wynoszącą 1878,49 zł brutto. Emeryt otrzymujący 3500 zł brutto dostanie już około 1378,49 zł brutto dodatkowego świadczenia.

Przy emeryturze wynoszącej 4000 zł brutto czternastka spadnie do 878,49 zł brutto, a osoba pobierająca 4500 zł brutto otrzyma 378,49 zł brutto dodatku.

Nawet przy świadczeniu na poziomie 4800 zł brutto dodatkowy przelew nie zniknie całkowicie. W takim przypadku wyniesie jeszcze 78,49 zł brutto.

Minimalna gwarantowana 14. emerytura to 50 zł brutto.

Harmonogram wypłat

Wysokość świadczenia to jedno, ale dla seniorów równie ważny jest harmonogram wypłat. ZUS realizuje przelewy i przekazy w pięciu głównych terminach: 1., 6., 10., 15. oraz 25. dnia miesiąca. Osoby, które standardowo otrzymują emeryturę 1 września, dostaną również wtedy czternastkę. Podobnie będzie w przypadku terminów przypadających na 10, 15 i 25 września.

Wyjątek dotyczy seniorów mających termin wypłaty ustalony na 6. dzień miesiąca. Ponieważ 6 września 2026 roku wypada w niedzielę, przelew lub przekaz powinien dotrzeć najpóźniej 4 września, czyli jeszcze przed weekendem. Dla części emerytów oznacza to wcześniejszy wpływ dodatkowych pieniędzy.

Kto dostanie 14. emeryturę?

Czternasta emerytura nie przysługuje wyłącznie osobom pobierającym standardowe emerytury z ZUS. Świadczenie obejmuje również rencistów, osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne oraz część świadczeń wypłacanych przez KRUS i systemy zaopatrzeniowe służb mundurowych. Kluczowy jest jeden warunek – prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 sierpnia 2026 roku.

Choć formalne rozporządzenie nie zostało jeszcze przyjęte przez Radę Ministrów, wszystko wskazuje na to, że harmonogram pozostanie zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami resortu rodziny. Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie, pierwsze wypłaty 14. emerytury ruszą już na początku września. Dla wielu seniorów będzie to jeden z najważniejszych dodatkowych zastrzyków gotówki w całym roku.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]