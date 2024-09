Min. Wieczorek: Współpraca nauki z biznesem jest bardzo ważna. Mamy jeszcze dużo do zrobienia

Min. Wieczorek - cele są zrealizowane

Pytany przez red. Biskupskiego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, czy już jest po „spowiedzi powszechnej” zarządzonej przez premiera Tuska, minister Dariusz Wieczorek odpowiedział, że sformułowanie jest fajne, a premier jest pogodną osobą. Dodał, że premier słusznie robi, mija rok od wyborów i trzeba powiedzieć, co się udało zrealizować, jeśli nie to dlaczego.

- "Sam bym sobie noty nie wystawił, niech oceni to środowisko. Ale cele są zrealizowane. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym jest w uzgodnieniach rządowych. Udało się uporządkować finansowanie uczelni, nastąpił powrót dialogu w środowisku akademickim, czego nie było przez 8 lat" - dodał szef resortu nauki

Min. Wieczorek mówił też sytuacji w koalicji rządzącej. Przypomniał, że sprawy światopoglądowe jak aborcja czy związki partnerskie nie były elementem umowy koalicyjnej. Lewica nie miała w programie kredytu 0 proc., tylko budownictwo komunalne, aby młodzi ludzie mogli wynająć mieszkanie za 700 zł. Jeśli chodzi o mieszkania to toczą się rozmowy, a za chwile pojawi się projekt ustawy o składce zdrowotnej. Pytany o akademiki za 1 zł, min. Wieczorek stwierdził, że najpierw musi być akademik, dlatego teraz siły i środki przekazywane są na budowę i remonty akademików i wtedy wrócimy do akademika za 1 zł.

Współpraca nauki z biznesem

W tym zakresie jeszcze mamy dużo do zrobienia. Min. Wieczorek odwiedził wszystkie 16 ośrodki akademickie, spotkał się z rektorami , studentami i biznesem. Problemów jest kilka. Uwarunkowania formalnoprawne. Trzeba przeanalizować wydatkowanie prywatnych firm na badania naukowe. Konieczna jest bliższa współpraca. Uczelnie doskonale zdają sobie sprawę, że trzeba zacieśnić te kontakty, choćby po to, by powstawały kierunki, które realnie potrzebne są dla biznesu. Jest dużo wspólnych przedsięwzięć, jeśli chodzi o biznes, ale jest niedosyt. Dlatego min. Wieczorek powołał pełnomocnika do spraw współpracy nauki z biznesem.

-

Mam nadzieję, że rektorzy, jak będzie zapotrzebowanie na konkretny kierunek, to będą takie kierunki otwierać. Mam sygnały, że już tak się dzieje. Cala branża offshorowa i farm wiatrakowych potrzebuje wykształconych fachowców. Uczelnie techniczne z regionów nadmorskich już takie kierunki otwierają - powiedział min. Wieczorek.

