Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4806 zł brutto. To oznacza wzrost o 140 zł brutto w porównaniu do roku 2025. Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, z uwzględnieniem standardowych potrąceń, kwota netto wyniesie około 3605,85 zł.

Minimalna stawka godzinowa, kluczowa dla osób pracujących na umowach zlecenia i o świadczenie usług, również ulegnie zmianie. Od nowego roku wyniesie ona 31,40 zł brutto za godzinę. Jest to podwyżka o 0,90 zł brutto w stosunku do 2025 roku. Szacuje się, że na umowie zleceniu, po odliczeniu ubezpieczeń, stawka netto wyniesie około 24,33 zł. Warto pamiętać, że studenci i uczniowie do 26. roku życia, objęci tzw. zerowym PIT, otrzymają wynagrodzenie w kwocie brutto.

Kogo nie obejmuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Nie obowiązuje ona jednak w kilku przypadkach:

gdy o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca,

gdy zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia prowizyjnego,

osób prowadzących własną działalność gospodarczą,

osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

Surowe kary dla pracodawców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Wypłacanie pracownikowi stawki niższej niż obowiązująca minimalna może skutkować karą grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Wyższy dodatek za pracę w nocy w 2026 roku

Wysokość płacy minimalnej ma bezpośredni wpływ na dodatek za pracę w porze nocnej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, dodatek ten przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej (między godziną 21:00 a 7:00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2026 roku, ze względu na wzrost płacy minimalnej do 4806 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również wzrośnie. Jego dokładna wysokość będzie się różnić w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu. Przykładowo, w styczniu 2026 roku dodatek może wynieść około 5,46 zł brutto za godzinę. W miesiącach z mniejszą liczbą godzin pracy, takich jak listopad czy grudzień, dodatek może być wyższy, osiągając około 6,01 zł brutto za godzinę.

Pracownicy wykonujący zadania w porze nocnej, których rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny w nocy lub co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, są uznawani za "pracujących w nocy". Pracodawca musi poinformować o tym właściwego okręgowego inspektora pracy. Ważne jest również, że pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne lub wymagające fizycznie/psychicznie zadania w nocy nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.

