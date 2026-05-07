Minister Balczun: partnerem strategicznym ElectroMobility Poland będzie tajwański koncern Foxconn

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-07 10:44

Minister aktywów państwowych oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia. Polska spółka ElectoMobility Poland podejmie współpracę strategiczną z tajwańskim koncernem Foxconn. Pomoże wybudować hub elektromobilności w Jaworznie.

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Tajwański gigant technologiczny Foxconn został oficjalnym partnerem strategicznym ElectroMobility Poland przy budowie fabryki w Jaworznie.
  • Projekt otrzyma finansowanie w wysokości ok. 4,5 mld zł ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
  • Skarb Państwa przejął kontrolę nad spółką odpowiedzialną za Izerę, posiadając obecnie ponad 90% jej akcji.
  • Współpraca z globalnym producentem elektroniki jest kluczowym krokiem na drodze do uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego.

Foxconn strategicznym partnerem ElectroMobility Poland: Co ogłosił minister Wojciech Balczun?

Decyzja o wyborze Foxconna jako partnera strategicznego ElectroMobility Poland to kluczowy moment dla rozwoju polskiej elektromobilności. Oznacza to, że zaangażowanie światowego giganta technologicznego ma przyspieszyć realizację ambitnego projektu stworzenia hubu elektromobilności w Jaworznie oraz rozwój marki Izera. Jak podkreślił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na czwartkowej konferencji prasowej, podpisano już stosowne porozumienie z firmą Foxconn, która jest uznanym partnerem wywodzącym się z Tajwanu. To partnerstwo ma zapewnić ElectroMobility Poland niezbędne know-how i zasoby do realizacji swoich celów. Wybór tak doświadczonego podmiotu, znanego z produkcji elektroniki dla największych marek na świecie, budzi nadzieje na szybkie postępy w projekcie polskiego samochodu elektrycznego.

Hub elektromobilności w Jaworznie: Rola Foxconna i wsparcie finansowe NFOŚiGW

Projekt budowy hubu elektromobilności w Jaworznie to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski. Ma on stać się centrum produkcji i rozwoju technologii związanych z samochodami elektrycznymi. Zaangażowanie tajwańskiego koncernu Foxconn w ten projekt ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Koncern wniesie swoje doświadczenie w zakresie zaawansowanej produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw, co jest niezbędne przy tak dużej i skomplikowanej inwestycji. Co więcej, w lutym tego roku ElectroMobility Poland podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienie, które otwiera drogę do kapitałowego wsparcia w wysokości około 4,5 miliarda złotych. Te środki, pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, są fundamentalne dla finansowania przedsięwzięcia i zapewnienia jego stabilnego rozwoju.

Wojciech Balczun na EKG 2026
