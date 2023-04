Jednocyfrowa inflacja do końca roku? Eksperci nie mają wątpliwości

W czasie sejmowej debaty o dalszych losach ministra oświaty Przemysława Czarnka padły ważne słowa. W odpowiedzi na przemówienie posła Konfederacji Roberta Winnickiego, mówiącego m.in. o Karcie Nauczyciela, Czarnek powiedział:

- „Panie pośle, musi pan głosować na PiS, bo my chcemy zlikwidować Kartę nauczyciela, mamy to w swoim programie i będzie to robione zaraz na jesieni tego roku. Tylko niech pan na nas zagłosuje panie pośle. Tak jest, Karta Nauczyciela musi być zlikwidowana” .

Zmiany w oświacie z związku z kumulacją roczników

Ministerstwo Edukacji i Nauki już wcześniej zapowiedziało jesienią nowelizację prawa oświatowego. Wtedy ma zostać przywrócone nauczycielom prawo do wcześniejszych emerytur, ma być też wprowadzona możliwość pracy nauczycieli w wymiarze wyższym niż 1,5 etatu oraz prawo do prowadzenia zajęć lekcyjnych poza szkołą. Nauczycielom będzie można przydzielać godziny ponadwymiarowe, ponad obowiązujący aktualnie limit. Zmiany mają obowiązywać tylko w szkołach średnich – liceach, technikach i szkołach branżowych i tylko w roku kumulacji roczników uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Karta Nauczyciela w pigułce. Co to jest?

Karta Nauczyciela została uchwalona w 1982 roku. To ustawa, która reguluje obowiązki i prawa nauczycieli i gwarantuje, że w każdej szkole nauczyciele są zatrudniani na tych samych warunkach. Ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów, określających m.in. obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy, warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli.

Karta Nauczyciela. Ile wynosi czas pracy? Czym jest pensum?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Pensum, czyli ilość godzin dla nauczyciela przy tablicy wynosi:

* 18 godzin dla nauczycieli przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących,

* 20 godzin dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych;

* 22 godziny dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich;

* 25 godzin dla nauczycieli przedszkolnych (z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich);

*30 godzin dla nauczycieli - bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Czarnek zapowiada zwiększenie pensum

Zgodnie z forsowanym od kilku miesięcy przez MEiN projektem zmian w Karcie Nauczyciela, nauczycielskie pensum wzrosłoby z 18 do 22 godzin. Na nauczycieli nałożono by też dodatkowo obowiązek zrealizowania do 8 godzin pracy w tygodniu na rzecz szkoły. Jak będzie, jeśli Karta Nauczyciela będzie zlikwidowana? Tego minister Czarnek nie powiedział.