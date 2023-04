Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli? Minister Czarnek stawia sprawę jasno

"Jest zupełnie jasne, że niestety zapaść demograficzna, która jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań polegających na braku polityki prorodzinnej, bo dopiero my ją wprowadziliśmy od 2016 roku, powoduje, że w najbliższych pięciu latach stopniowo ubywać będzie polskich dzieci w polskich szkołach" – powiedział minister.

"Dlatego mamy już na końcowym etapie - wypracowany wspólnie ze związkami zawodowymi (...) - projekt ustawy przywracający uprawnienie emerytury nauczycielskiej, które to uprawnienie nauczyciele utracili w 2009 r., gdy rządził rząd PO-PSL z Donaldem Tuskiem i Katarzyną Hall, jako minister edukacji narodowej" – dodał. Zaznaczył, że "jest konieczne, by wrócić do uprawnień, które nauczyciele mieli, gdy wchodzili do zawodu". "To jest uprawnienie, nie przywilej. Szkoła jest specyficznym miejscem pracy. Uprawnienie nauczycielskie - emerytura po 20 latach przy tablicy z uczniami, 30 latach pracy w ogóle - jest potrzebne, również po to, by odpowiadać na przewidywalny kryzys demograficzny w polskich szkołach, zwłaszcza ponadpodstawowych w perspektywie następnych pięciu lat" – stwierdził szef MEiN.

Zapowiedział, że "jeszcze wiosną tego roku ten projekt ujrzy światło dzienne". W środę w Ministerstwie Edukacji i Nauki wiceminister Dariusz Piontkowski spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Po spotkaniu przekazał, że resort w maju będzie gotowy, by przedstawić związkom projekt rozwiązań legislacyjnych dotyczących emerytur nauczycieli. "Chcielibyśmy, aby proces legislacyjny skończył się jeszcze w tej kadencji" - mówił.

