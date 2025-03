i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS Minister finansów ukrócił plotki dotyczące programu 800 plus

Podatki

Minister Domański zapewnia. " Nie pracujemy nad podatkiem cyfrowym"

Minister finansów Andrzej Domański powiedział we wtorek, że politykę podatkową w Polsce kształtuje kierowany przez niego resort, który nie pracuje nad podatkiem cyfrowym. Stwierdził, że to Polska decyduje o tym, jakie podatki wprowadza, a deklaracje ambasadorów nie mają na to wpływu.