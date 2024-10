Minister finansów mówi, co dalej z 800 plus. Czy zostanie zlikwidowane?

Andrzej Domański nie krył swojego oburzenia na narrację prowadzoną przez opozycję, która – jak stwierdził – nie ma nic poza straszeniem Polaków. Program 800 plus na dobre zagościł w portfelach polskich rodzin, szczególnie tych, które potrzebują pomocy w walce z ubóstwem. Minister jasno zaznaczył, że do końca kadencji Sejmu żadne zmiany w tej kwestii nie wejdą w życie, a straszenie likwidacją świadczenia to jedynie "fejk" tworzony przez przeciwników politycznych.

Fiasko 800 plus dotyczy urodzeń i skrajnego ubóstwa. Czy program przetrwa?

Nie tylko 800 plus pozostanie nienaruszone – minister finansów zapowiedział również wzrost wydatków na służbę zdrowia, a także kontynuację wsparcia dla barów mlecznych. Domański przekonuje, że nie ma żadnych planów dotyczących drastycznych cięć, a wręcz przeciwnie – jeśli bary mleczne będą potrzebować więcej środków, to pieniądze na pewno się znajdą.

Te zapewnienia z ust ministra finansów to odpowiedź na pojawiające się plotki o cięciach w budżecie, które zaczęły budzić niepokój wśród wielu Polaków.

Domański podkreślił, że program 800 plus jest kluczowym wsparciem dla rodzin, szczególnie tych najmniej zarabiających, i skutecznie walczy z ubóstwem wśród dzieci. "Nie ma żadnej dyskusji na temat likwidacji tego świadczenia." – zapewniał. Minister deklaruje, że do końca kadencji Sejmu świadczenie pozostanie nienaruszone.

Więcej pieniędzy na zdrowie i bary mleczne!

To nie koniec dobrych wiadomości – w budżecie na 2024 rok przewidziano aż 221 miliardów złotych na służbę zdrowia, co oznacza dodatkowe 30 miliardów w porównaniu do bieżącego roku. Minister obiecał również, że bary mleczne mogą liczyć na wsparcie, jeśli tylko wystąpią o dofinansowanie. "Uwielbiam bary mleczne, a pieniędzy im nie zabraknie, jeśli będą potrzebować więcej!" – dodał Domański.

Czy rzeczywiście rząd nie planuje żadnych cięć w programie 800 plus? Minister finansów stanowczo zaprzecza wszelkim plotkom, podkreślając, że ten program to fundament wsparcia rodzin w Polsce.

