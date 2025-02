Trudniej sprzedać mieszkanie. Ceny doszły do granicy, której już nikt nie chce przekroczyć?

Praca w Lidlu ze służbowym autem! Niemiecka marka szuka chętnych do pracy

Autor:

Andrzej Domański o nowych inwestycjach rządu Tuska

Minister finansów w rządzie Donalda Tuska, Andrzej Domański wystąpił na specjalnej konferencji. Domański w swoim wystąpieniu nawiązał do kilku kluczowych sfer życia publicznego i gospodarczego. - Będziemy rok po roku, sukcesywnie zwiększać wydatki na naukę - zapewnił minister finansów. I zaznaczył, że musimy postawić na międzyunarodowienie polskiej nauki.

Rząd Tuska stawia na energetykę. Polska staje się wielkim placem energetycznej budowy. - Kluczowe są inwestycje w infrastrukturę - podkreślił Andrzej Domański. 65 mld zł w ciągu dekady ma pójść na sieci energetyczne. Domański zapewnia, że Polska będzie stawiać na rozwój sztucznej inteligencji. - Tworzymy ekosystem IA, który połączy świat akademicki z biznesem - podkreślił minister finansów.

Podatkowe rewolucje w Polsce

Domański w swoim wystąpieniu nie pominął inwestycji w transport: kolej, żeglugę morską. Bez nich państwo nie może właściwie się rozwijać. Duży nacisk postawiono generalnie na polskie firmy i ułatwieniu im rozwoju w Polsce. - Potrzebujemy silniejszego rynku kapitałowego - przyznał minister Domański. I dodał: - Aby stworzyć silny rynek kapitałowy, potrzebujemy kompleksowego planu. I taki plan powstaje. Polska ma szukać finansowego wsparcia w Unii Europejskiej.

Minister finansów podkreślił, że rząd Tuska ma ograniczyć podatek od zysków kapitałowych nazywany podatkiem Belki. W planach jest także zwiększenie limitu w IKZE. Domański zapowiada także podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT do 240 tys. zł.- Dzięki temu wiele polskich firm będzie mogło mieć mniejszą sprawozdawczość - podkreślił. - Wszystko to ma jeden cel: stworzyć warunki, w których polskie firmy będą rosnąć, będą wygrywać - ocenia Domański. Na koniec Domański zaapelował do rodaków: Bądźmy odważni.

MF zapowiedział:- Zwiększenie limitów IKZE- Ograniczenie podatku Belki- Likwidacja ok. 70% krajowych MDR- Likwidacja obowiązku publikacji strategii podatkowych- Zwiększenie limitu dla zw. w VAT do 240 tys.- Ograniczenie podatku miedziowego- Ograniczenie sankcji i kar.— Małgorzata Samborska (@SamborskaM) February 10, 2025