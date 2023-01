Minister Maląg o 15. emeryturze. Seniorzy już ją dostali

15. emerytura będzie?

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w programie "Pieniądze to nie wszystko" odpowiedziała na pytanie dotyczące wypłat 15. emerytury w 2023 roku. Odpowiedź może zaskoczyć wielu zainteresowanych tym tematem, czyli samych seniorów. Okazuje się, że zdaniem pani minister, seniorzy takie świadczenie już dostali. Czyżby grupa ponad 9 mln osób (tylu mamy w Polsce emerytów) coś przeoczyła? Odpowiedź pani Marleny Maląg jest następująca: "Odpowiadając przewrotnie, przez zmiany, które już zostały wprowadzone, tzn. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca ubiegłego roku, na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów, co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach emerytów zostaje ok. 2050 zł. Ponadto emeryci, którzy pobierają świadczenia do 2500 zł, nie mają naliczonego podatku. Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, to tą 15-stą emeryturę zrealizowaliśmy". Zatem należy rozumieć, że w podobnej formie można ewentualnie spodziewać się świadczenia i w tym roku. Na dodatkową wypłatę emerytury (nawet rzędu najniższego świadczenia) w postaci 15. emerytury jako odrębnego świadczenia, które po prostu wpłynie im na konto tak jak 13. emerytura, raczej seniorzy nie mają co liczyć.

