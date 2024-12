Minister Pełczyńska-Nałęcz o planach 2025: Korekta CPK i rekordowe inwestycje

Prawo jazdy do wymiany

Inwestycje Polski związane z KPO

Polska - jak przypomniała minister funduszy i polityki regionalnej - w ciągu roku złożyła pięć wniosków o płatność z KPO. "Nigdzie w Europie nikt nie działał w takim tempie. Wypłaty za pierwsze trzy wnioski, w wysokości 67 miliardów złotych, są już w Polsce" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, przypominając, że Polska obecnie czeka na kolejne 30 mld zł.

Rząd - jak przypomniała - nie będzie realizował jednego z tzw. kamieni milowych KPO, dotyczący oskładkowania tzw. umów śmieciowych. "W zamian proponujemy inne reformy, które zdaniem rządu są korzystniejsze dla polskiego rynku pracy" - powiedziała minister, zapowiadając wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która ma otrzymać kompetencje do przekształcania umów w etaty.

"W połowie stycznia rozpocznie się krótka rewizja KPO, która ma na celu modyfikację zapisów i umożliwienie realizacji złożonych wniosków na nowych zasadach" - dodała.

Opóźnienie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szefowa MFiPR poinformowała też, że w 2025 roku planowane są inwestycje o wartości około 90 mld zł z KPO oraz dodatkowo około 30 mld zł z polityki spójności. "To, co ważne: w KPO środki nie są znaczone - otrzymujemy je w związku z zadeklarowanymi inwestycjami czy reformami, ale możemy je wykorzystać na inwestycje, które aktualnie są realizowane. Na przyszły rok planujemy inwestycje o wartości około 90 mld zł. To będzie bardzo inwestycyjny rok, ponieważ KPO wchodzi w fazę dynamicznej realizacji" - zaznaczyła.

Minister odniosła się również do planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Program inwestycyjny CPK jest zmieniany. W poprzedniej wersji miał być ukończony do 2030 roku, teraz przesunięto horyzont czasowy do 2032 roku" - przypomniała.