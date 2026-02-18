Ministerstwo Finansów zapowiada dodatkową akcyzę dotyczącą e-papierosów. Ale będą wyjątki

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-02-18 16:35

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić akcyzę wysokości 40 zł na wkład do wielorazowych e-papierosów. Co ciekawe, z daniny mają być wyłączone same wielorazowe e-papierosy, które są przystosowane do wymiany wkładów.

Andrzej Domański, Minister Finansów, na tle sali plenarnej Sejmu, z rosnącą stertą banknotów 200 zł i czerwoną strzałką symbolizującą wzrost. Temat akcyzy na e-papierosy na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock (3), Paweł Dąbrowski/Super Express Andrzej Domański, Minister Finansów, na tle sali plenarnej Sejmu, z rosnącą stertą banknotów 200 zł i czerwoną strzałką symbolizującą wzrost. Temat akcyzy na e-papierosy na Super Biznes.
  • Nowa definicja wkładów do e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych.
  • Stawka akcyzy na wkłady ustalona na 40 zł za sztukę.
  • Zwolnienie z akcyzy dla wielorazowych e-papierosów z wymiennymi wkładami.
  • 6-miesięczne vacatio legis na dostosowanie się do nowych przepisów.

Projekt wprowadzi nową definicję wkładów do e-papierosów

Zgodnie z projektem, do wyrobów akcyzowych zaliczone zostaną wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Oznacza to, że wszystkie zbiorniki i inne wyroby zawierające płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady, będą podlegać opodatkowaniu. Dotyczy to również pustych zbiorników.

Stawka podatku akcyzowego na wkłady do e-papierosów ma być równa stawce stosowanej obecnie dla wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych, czyli 40 zł za sztukę. To istotna zmiana, która wpłynie na cenę tych produktów.

Projekt przewiduje, że opodatkowane akcyzą pozostaną wielorazowe e-papierosy z zamontowanymi na stałe zbiornikami lub innymi wyrobami na płyn do papierosów elektronicznych. Jednak zwolnione z podatku zostaną wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów (tzw. doły i bazy).

Warto zaznaczyć, że urządzenia wielofunkcyjne pozostaną objęte akcyzą, niezależnie od tego, czy wkłady na płyn do papierosów elektronicznych zostały w nich zamontowane na stałe, czy nie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wynika to z faktu, iż urządzenia te służą do waporyzacji nie tylko płynu do e-papierosów, ale również wyrobów nowatorskich. Dodatkowo, urządzenia wielofunkcyjne są towarem niszowym, o marginalnym udziale w sprzedaży.

Ustawa ma być reakcją na "dynamicznie zmieniający się rynek"

Resort finansów tłumaczy, że celem zmian jest dostosowanie przepisów do zmieniającego się rynku e-papierosów. Obecnie niektóre wkłady są objęte definicją jednorazowych i wielorazowych e-papierosów, co powoduje niejasności interpretacyjne. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie systemu i zapewnienie bardziej precyzyjnego opodatkowania.

Zgodnie z projektem, znowelizowane przepisy mają wejść w życie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu vacatio legis. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Dodatkowo, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej wejdą w życie przepisy przejściowe, które mają ułatwić firmom adaptację do nowych zasad.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Akcyza na papierosy: Ostatni dzień na tańsze zakupy! Co dalej z cenami?
Wieczorny Express papierosy, uzależnienia
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej?
Pytanie 1 z 15
Kawa zalewana wrzątkiem w PRL-u nosiła nazwę:
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

E-PAPIEROSY
AKCYZA
MINISTERSTWO FINANSÓW