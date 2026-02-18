Nowa definicja wkładów do e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Stawka akcyzy na wkłady ustalona na 40 zł za sztukę.

Zwolnienie z akcyzy dla wielorazowych e-papierosów z wymiennymi wkładami.

6-miesięczne vacatio legis na dostosowanie się do nowych przepisów.

Projekt wprowadzi nową definicję wkładów do e-papierosów

Zgodnie z projektem, do wyrobów akcyzowych zaliczone zostaną wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Oznacza to, że wszystkie zbiorniki i inne wyroby zawierające płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady, będą podlegać opodatkowaniu. Dotyczy to również pustych zbiorników.

Stawka podatku akcyzowego na wkłady do e-papierosów ma być równa stawce stosowanej obecnie dla wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych, czyli 40 zł za sztukę. To istotna zmiana, która wpłynie na cenę tych produktów.

Projekt przewiduje, że opodatkowane akcyzą pozostaną wielorazowe e-papierosy z zamontowanymi na stałe zbiornikami lub innymi wyrobami na płyn do papierosów elektronicznych. Jednak zwolnione z podatku zostaną wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów (tzw. doły i bazy).

Warto zaznaczyć, że urządzenia wielofunkcyjne pozostaną objęte akcyzą, niezależnie od tego, czy wkłady na płyn do papierosów elektronicznych zostały w nich zamontowane na stałe, czy nie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wynika to z faktu, iż urządzenia te służą do waporyzacji nie tylko płynu do e-papierosów, ale również wyrobów nowatorskich. Dodatkowo, urządzenia wielofunkcyjne są towarem niszowym, o marginalnym udziale w sprzedaży.

Ustawa ma być reakcją na "dynamicznie zmieniający się rynek"

Resort finansów tłumaczy, że celem zmian jest dostosowanie przepisów do zmieniającego się rynku e-papierosów. Obecnie niektóre wkłady są objęte definicją jednorazowych i wielorazowych e-papierosów, co powoduje niejasności interpretacyjne. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie systemu i zapewnienie bardziej precyzyjnego opodatkowania.

Zgodnie z projektem, znowelizowane przepisy mają wejść w życie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu vacatio legis. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Dodatkowo, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej wejdą w życie przepisy przejściowe, które mają ułatwić firmom adaptację do nowych zasad.

Wieczorny Express papierosy, uzależnienia