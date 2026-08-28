Nowe przepisy dla pracowników platform cyfrowych. Rząd zapowiada wdrożenie do grudnia

Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Jak zapowiedziała w czwartek w Olsztynie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas Campusu Polska Przyszłości, celem jest ochrona praw m.in. kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił do konsultacji.

Koniec z "udawaną relacją biznesową"

Minister przypomniała, że dyrektywa platformowa została przyjęta na poziomie europejskim przy poparciu obecnego rządu. Podkreśliła potrzebę uregulowania obszaru, który dotychczas pozostawał poza jasnymi ramami prawnymi.

- Widzimy od lat potrzebę uregulowania zupełnie nieuregulowanej strefy, jaką jest praca kurierów czy kierowców. Bardzo często w branży platformowej pojawiają się absurdalne pomysły jak na przykład umowa wynajmu hulajnogi, którą jeździ kurier. To jest udawana relacja biznesowa - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Jak tłumaczyła, nowe przepisy mają zabezpieczyć osoby, które często są pozbawione podstawowych praw pracowniczych.

- Znamy i korzystamy z tych usług, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak odarci są oni z praw pracowniczych. Często w ogóle nie są traktowani jako osoby zatrudnione, jak pracownicy. To jest jakiś pozór, że jest jakaś umowa między kurierem a platformą. Chcemy zabezpieczyć tych pracowników wprowadzając konkretne ochrony wynikające z kodeksu pracy - dodała.

Projekt ustawy trafił już do konsultacji. - To jest moment, który w sposób transparentny, jasny wszyscy aktorzy sceny publicznej: związki zawodowe, pracodawcy, pracownicy, biznes, mogą zająć stanowisko w tej sprawie. Po zebraniu uwag w konsultacjach, przeanalizujemy je i będziemy procedować ustawę. Termin na implementację tych przepisów to grudzień tego roku - zaznaczyła, dodając, że rząd dołoży starań, by dotrzymać terminu.

Dziemianowicz-Bąk o emeryturach i migracji

Podczas spotkania Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się także do innych kwestii. Stanowczo sprzeciwiła się pomysłowi uzależniania wieku emerytalnego od posiadania dzieci.

- Nie powinno się uzależniać wieku emerytalnego od życiowych indywidualnych wyborów o rodzicielstwie. Jest to pomysł, który jest szkodliwy, nieprzemyślany, zły. Nie będzie realizowany, kiedy lewica jest w rządzie - wyjaśniła.

Minister przyznała również, że polski system emerytalny miałby znacznie większe problemy, gdyby nie praca i składki płacone przez blisko milion uchodźców z Ukrainy. Podkreśliła, że odpowiedzialna polityka migracyjna jest jedną z odpowiedzi na wyzwania demograficzne.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na lodach z koleżanką

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Spór o urlop menstruacyjny

Odpowiadając na pytanie z sali, czy urlop menstruacyjny dyskryminuje mężczyzn, minister zaapelowała o solidarność pracowniczą.

- Jak widzę, że kolega w pracy jest pozbawiany ze względu na płeć prawa do opieki nad dzieckiem, jak widzę, że zostaje dłużej, bo kobiety szybciej wychodzą, by zająć się dzieckiem to jest to dyskryminacja. Ale nie jest dyskryminacją to, że kobietom którym doskwiera pewna dolegliwość pozwala się na minimalną ulgę. To nie jest co miesiąc tydzień wolnego, to jest możliwość wzięcia wolnego jeden dzień w miesiącu. Nie uważam, żeby to była krzywda wobec mężczyzn - mówiła.

Jednocześnie przypomniała, że urlopy menstruacyjne nie są regulowane ustawowo, a ich wprowadzenie zależy wyłącznie od pracodawcy. Obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Ochotniczych Hufcach Pracy.

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