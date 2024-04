Miotła Tuska w kolejnej spółce. Nowy prezes PKP Intercity

Bon energetyczny do 1200 zł. Jakie są limity dochodowe w bonie energetycznym?

PKP Intercity ma nowego prezesa

Z dniem 19 kwietnia 2024 roku, odwołani z zarządu PKP Intercity zostali: Marek Chraniuk – prezes zarządu, Tomasz Gontarz – wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek. Do pełnienia funkcji prezesa zarządu walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego, do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu powołało Dagmarę Zawadzką, do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zaś zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak" - podano w komunikacie.

Powrót na stanowisko

Janusz Malinowski to absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Z koleją związany od niemal 40 lat. Od 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko członka zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W latach 2011-2014 pełnił funkcję członka zarządu i prezesa PKP Intercity, gdzie wdrażał inwestycje taborowe, m.in. zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdów Pendolino. W komunikacie podano , że Dagmara Zawadzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. W latach 2015–2016 pracowała w PKP Intercity, gdzie zarządzała pionem Finansów i Zakupów.

Kolejowy gigant

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

