Mniej drewna z Lasów Państwowych w przyszłym roku

Ograniczenie wywozu polskiego drewna poza Unię Europejską

Szef Lasów Państwowych potwierdził, że od przyszłego roku zacznie obowiązywać nowy system sprzedaży drewna. Jak podkreślił, proponowane zmiany w "większości zostały poparte przez przemysł drzewny". Dodał, że nowy system to także efekt wytycznych resortu klimatu i środowiska, które mają m.in. promować lokalny przerób drewna.

Witold Koss podkreślił, że celem MKiŚ jak i samych Lasów Państwowych jest ograniczenie wywozu polskiego drewna poza Unię Europejską. Dlatego dyrektor generalny Lasów Państwowych zwrócił się do ministerstwa z apelem o wprowadzenie zakazu przez trzy lata (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r.). "Otrzymaliśmy deklarację ze strony ministerstwa, że w trybie pilnym zajmie się tą sprawą. Jeśli będzie zgoda, zmiany w prawie powinny wejść w życie jak najszybciej, tak by mogły zacząć obowiązywać od 2025 roku" - przekazał Koss.

Szef LP pytany o przyszłoroczną podaż drewna przyznał, że może być ona niższa.

System sprzedaży drewna

Kolejną zmianą jaka ma pojawić się w systemie sprzedaży drewna ma dotyczyć promocji przedsiębiorców, którzy przerabiają surowiec blisko jego zakupu. Dyrektor poinformował, że Lasy Państwowe pracują nad tym rozwiązaniem, choć kiedy ten pomysł został przedstawiony podczas jednego spotkań z branżą, wywołał sprzeciw części przedsiębiorców. "Największe wątpliwości zgłaszały duże firmy, które zabezpieczając się w surowiec, np. dębinę, kupują ją w całym kraju. Takie firmy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb miejscowo. Dlatego dopracowujemy naszą propozycję. Mamy projekt w tej sprawie i trafi on do ustaleń" - przekazał dyrektor generalny LP.

Większość pozyskiwanego przez LP drewna przeznaczana jest dla przedsiębiorców i kupowana za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego (70 proc. oferowanej miąższości) oraz w systemie sprzedaży aukcyjnej (30 proc.); stanowi to ok. 80 proc. oferty Lasów Państwowych. Natomiast pozostałe 20 proc. trafia do sprzedaży detalicznej, głównie do odbiorców indywidualnych.

Do zakupów w ramach Portalu Leśno-Drzewnego (PLD) mają dostęp przedsiębiorcy, którzy posiadają tzw. historię zakupów, czyli nabywali drewno od LP w poprzednich latach. Na aukcjach systemowych drewno mogą kupować wszyscy przedsiębiorcy, także podmioty nowe, które nie mają historii zakupów. Trafia na nie też drewno, którego nie udało się sprzedać w ramach Portalu Leśno-Drzewnego.