Poszukiwacze poroża opanowali lasy. Ile kosztuje poroże jelenia?

Najdroższe jest poroże jelenia. Najbardziej wartościowe jest ciemne, bez widocznych uszkodzeń. Do połowy marca zwierzęta dokonują zrzutów. To znaczy zużyte poroże jeleniowatych, którego pozbywają się, aby zrobić miejsce na nowe. Pozbywanie się poroża i jego odrastanie to coroczny proces. Kościec poroża jest cenny, zwłaszcza wykorzystywany w produkcji biżuterii. Poszukiwacze poroża muszą pamiętać, aby w lesie zachowywać się cicho i nie niepokoić oraz nie płoszyć zwierząt. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mandat. Ile zatem kosztuje poroże jelenia?

Jak podaje portal tvs.pl na portalach aukcyjnych są ogłoszenia osób sprzedających, i skupujących poroże. Przykładowe ceny z lutego 2023 r. to:

Poroże jelenia 4,4 kg – 1000 zł

tegoroczne poroże – 400 zł

poroże o wadze 3,3 kg – 550 zł

poroże 2x po 2,5 kg – 900 zł

"Zbiór zrzutów jest legalny, o ile znaleziono je na terenie lasu gospodarczego, a nie na przykład w parku narodowym czy rezerwacie przyrody" - informują leśnicy cytowani przez portal gazetalubuska.pl. "Poszukiwacze nie powinni także naruszać zakazów wstępu obowiązujących w lasach. Nie powinni między innymi zapuszczać się w młodniki do czterech metrów wysokości" - dodają.

