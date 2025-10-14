Rozszerzenie programu "NaszeAuto" na nowe podmioty i pojazdy.

Wyższe dotacje dla osób fizycznych i wsparcie dla organizacji pozarządowych, parków narodowych i instytucji publicznych.

Nowe zasady naboru od 20 października.

Dotacje obejmują samochody osobowe, dostawcze i busy.

Ministerstwo klimatu ogłasza rozszerzenie programu "NaszEauto"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło w poniedziałkowym komunikacie, że od 20 października program "NaszEauto" zostanie rozszerzony o nowe kategorie beneficjentów. Jak wyjaśnił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, do grona uprawnionych do otrzymania dofinansowania dołączą:

Instytucje publiczne

Organizacje pozarządowe

Parki narodowe

Oprócz rozszerzenia grona beneficjentów, program "NaszEauto" obejmie również nowe kategorie pojazdów. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

Samochody do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria N1)

Małe busy służące do przewozu osób o maksymalnej masie całkowitej do 5 t (kategoria M2)

Wprowadzenie tych kategorii pojazdów do programu to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczny transport w sektorze biznesowym i publicznym.

Zwiększona kwota wsparcia w programie NaszEauto

Obecnie, osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą otrzymać do 40 tys. zł dofinansowania na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowych samochodów elektrycznych kategorii M1, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

Od 20 października zmienią się również zasady przyznawania dotacji dla osób fizycznych. Zlikwidowana zostanie dodatkowa premia za niski dochód w wysokości 5 tys. zł. Zamiast tego, bazowa kwota wsparcia zostanie zwiększona, co oznacza, że maksymalna dopłata dla osoby fizycznej wyniesie 30 tys. zł. Dodatkowo, jeśli osoba zdecyduje się na złomowanie starego pojazdu, będzie mogła otrzymać łącznie 40 tys. zł dofinansowania.

Kwoty dotacji dla nowych kategorii beneficjentów i pojazdów NaszEauto

Nowe kategorie beneficjentów i pojazdów objęte programem "Mój Elektryk" będą mogły liczyć na następujące kwoty dofinansowania:

Organizacja pozarządowa (NGO), parki narodowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe i państwowe osoby prawne prowadzące placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, lecznicze: Do 600 tys. zł dla pojazdów z kategorii M2 (busy do 5 t) Do 70 tys. zł dla pojazdów N1 (samochody dostawcze do 3,5 t)

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), parki narodowe: Dofinansowanie do 40 tys. zł na zakup, leasing i wynajem długoterminowy aut elektrycznych z kategorii M1 (samochody osobowe).



Kto może skorzystać z programu?

Podsumowując, program "Mój Elektryk" oferuje wsparcie finansowe dla szerokiego grona beneficjentów. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Instytucje publiczne

Organizacje pozarządowe

Parki narodowe

Jednostki samorządu terytorialnego

Państwowe jednostki budżetowe

Państwowe osoby prawne prowadzące placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, lecznicze

Program "NaszEauto" został uruchomiony na początku lutego przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 przeznaczono 1,6 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatywa ma na celu promowanie elektromobilności w Polsce i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu.

