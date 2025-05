Elektryczna przyszłość na polskich drogach

Jak wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) do końca 2028 roku, co szósty nowo rejestrowany samochód osobowy w Polsce będzie miał napęd w pełni elektryczny. W ciągu najbliższych pięciu lat, flota pojazdów BEV (Battery Electric Vehicles) w Polsce, obejmująca zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, może osiągnąć imponującą liczbę 700 tysięcy.

W przeciwieństwie do rynku pojazdów spalinowych, sektor elektromobilności w Polsce charakteryzuje się tym, że po raz pierwszy rejestrowane są głównie pojazdy nowe. Stanowią one aż 77 proc. rynku, podczas gdy pozostałą część sprzedaży generują używane samochody elektryczne, które pochodzą z importu.

Te marki są najpopularniejsze wśród elektrycznyc h aut w Polsce

Pod względem łącznej liczby zarejestrowanych pojazdów, Tesla jest najpopularniejszą marką w Polsce, wyprzedzając takie marki jak BMW, Nissan, Mercedes oraz Volkswagen. Wśród elektrycznych samochodów osobowych, największą popularnością cieszą się SUV-y, które stanowią 47 proc. rejestracji nowych BEV.

Autorzy raportu wskazują, że Polska zbliża się do okresu szerszej ekspansji pojazdów elektrycznych, podobnej do tej, którą obserwujemy w krajach Europy Zachodniej od około 2021 roku, kiedy to udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych przekroczył 10 proc.

- Podobny, ok. 10-procentowy udział pojazdów elektrycznych w Polsce możemy odnotować w 2027 r. Wiele zależy od ewentualnego wydłużenia okresu obowiązywania subsydiów oraz zapewnienia wystarczających warunków infrastrukturalnych. Spodziewamy się, że na koniec tego roku, samochody BEV mogą odpowiadać za ok. 4-5 proc. rynku, czyli więcej niż w 2024 r., gdy ich udział nie przekroczył 3 proc. – prognozuje Jan Wiśniewski z PSNM.

Niedawne decyzje Parlamentu Europejskiego dotyczące uelastycznienia obowiązków emisyjnych mogą wpłynąć na rynek. Mimo że obniżą one prognozowaną liczbę rejestracji BEV w latach 2025-2026, nie powinny zatrzymać ogólnego trendu wzrostowego. Zamiast corocznego rozliczania z emisji CO2, producenci będą rozliczani ze średniej emisji z lat 2025, 2026 i 2027.

Autorzy raportu przewidują, że do końca 2028 roku roczne rejestracje aut BEV osiągną poziom 80 tysięcy sztuk. Oznacza to, że co szósty nowy samochód osobowy rejestrowany w Polsce będzie całkowicie elektryczny. Do 2030 roku po polskich drogach może jeździć łącznie około 697 tysięcy osobowych i dostawczych pojazdów BEV oraz niemal 41 tysięcy zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych.

Auta elektryczne wciąż droższe od spalinowych

Od 2035 roku, kiedy we wszystkich państwach członkowskich UE zakończyć ma się sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi, wolumen nowo rejestrowanych "elektryków" w Polsce przekroczy 535 tysięcy sztuk, wliczając w to używane pojazdy importowane.

Autorzy raportu zwracają uwagę na różnice cenowe między samochodami elektrycznymi a spalinowymi. Bez uwzględnienia dopłat, średnia ważona cena osobowych "elektryków" rejestrowanych w Polsce była w 2024 roku wyższa o około 40 proc. w porównaniu do średniej ważonej ceny aut z napędem konwencjonalnym. W przypadku samochodów dostawczych różnica ta była jeszcze większa, wynosząc około 60%.

Eksperci PSNM zauważają jednak, że różnice cenowe się zmniejszają. W 2023 roku osobowe pojazdy w pełni elektryczne były droższe o 57 proc.niż elektryczne, a w segmencie samochodów dostawczych różnica wyniosła 63 proc.

- "Elektryki" stopniowo stają się coraz bardziej konkurencyjne nie tylko pod względem całkowitego kosztu posiadania (TCO), ale również ceny zakupu" - zaznaczył Albert Kania z F5A New Mobility Research and Consulting.

Kto jest głównym nabywcą aut elektrycznych w Polsce?

Z raportu PSNM wynika, że na polskim rynku elektromobilności nadal utrzymuje się wysoki udział nabywców instytucjonalnych. W 2024 roku w segmencie elektrycznych aut osobowych i dostawczych wynosił on 87 proc., przy czym za 2/3 rejestracji odpowiadały firmy z branży Car Fleet Management, w tym leasingodawcy.

Najwięcej samochodów BEV jeździ w Warszawie, gdzie zarejestrowano 23 proc. wszystkich samochodów całkowicie elektrycznych. Łączny udział w polskim rynku miast liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców (Bydgoszczy, Lublina, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Krakowa) wynosi 26%. Podobny udział mają ośrodki od 50 tys. do 300 tys. mieszkańców.

Największą flotą samochodów całkowicie elektrycznych dysponuje województwo mazowieckie. Drugie miejsce zajmuje województwo wielkopolskie, a trzecie – małopolskie. Na przeciwnym biegunie znalazły się województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz lubuskie. Na koniec 2024 roku w każdym z tych województw liczba zarejestrowanych BEV nie przekraczała 1,2 tys. sztuk.

