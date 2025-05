Ochrona ludności priorytetem

Jednym z głównych punktów obrad będzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu ochrony ludności na lata 2025-2026. Program ten ma na celu skierowanie środków na ten cel, m.in. do jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt programu na lata 2025-2026 koncentruje się na sześciu kierunkach działań, w tym:

Inwentaryzacji i zwiększeniu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej,

Budowie i modernizacji schronów,

Rozwijaniu zdolności reagowania na zagrożenia,

Działaniach mających zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa i dostaw w sytuacjach kryzysu i wojny.

Deregulacja – złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe

W porządku obrad rządu znalazł się również kolejny pakiet ustaw deregulacyjnych. Jednym z nich jest projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który ma na celu złagodzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. Obniżeniu ulegną zarówno kary grzywny za czyny polegające na niewykonaniu obowiązku (niezłożeniu, niesporządzeniu, braku rejestracji), jak i czyny związane z naruszeniem ustawowych terminów.

Zmiany w zamówieniach publicznych i planowaniu przestrzennym

W ramach pakietu deregulacyjnego figurują również zmiany w Prawie zamówień publicznych, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mają one zapewnić jednoznaczną interpretację wyroku TSUE dotyczącego wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych. Chodzi o to, by zamawiający miał prawo ograniczyć dostęp do zamówień i umów koncesji wykonawcom z państw trzecich. Kolejny projekt dotyczący zmian w Prawie zamówień publicznych zakłada podwyższenie ze 130 do 170 tys. zł minimalnego progu wymagającego stosowania tej ustawy oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Inny z projektów w ramach pakietu, dotyczący zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwi gminom wydawanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego po wygaśnięciu studium uwarunkowań, a przed przyjęciem planu ogólnego.

Ułatwienia dla fotowoltaiki i odbiorców energii

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska mają umożliwić budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 500 kW bez pozwolenia na budowę pod warunkiem produkcji energii na własne potrzeby, a także uprościć rachunki za prąd dla odbiorców. Projekt przewiduje m.in. zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami na elektroniczną.

Jan Szyszko IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.