Mocny spadek rat kredytów hipotecznych. Ile wyniosą za kilka miesięcy

RPP sprawia niespodziankę na rynku kredytów hipotecznych

Obniżka stóp procentowych dokonana przez RPP o 0,75 pkt proc. przyczyniła się do spadku rynkowej stopy WIBOR. Choć ta już od pewnego czasu była na spadającym trendzie, nieoczekiwany ruch RPP przyspieszył ten proces, obniżając WIBOR 6-miesięczny do poziomu poniżej 6 proc. Rynek finansowy teraz przewiduje dalszy spadek tego wskaźnika, co stanowi kluczowy moment dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne zmiennoprocentowe.

Korzyści dla posiadaczy kredytów hipotecznych

Posiadacze kredytów hipotecznych mogą spodziewać się znacznego spadku rat w najbliższym czasie. WIBOR zaczął obniżać się już w oczekiwaniu na zmiany w stawkach procentowych. Przykładowo, stawka WIBOR 6M od kwietnia do czerwca tego roku wynosiła 6,95 proc. Po obniżce stóp przez RPP, spadła już do 5,95 proc. To oznacza spadek raty kredytu na 300 tys. zł, zaciągniętego na 30 lat w kwietniu 2021 r., z 2 406 zł do 2 205 zł - czyli o 201 zł. W porównaniu z rekordowym poziomem z 7 listopada 2022 r., rata spadnie aż o 384 zł.

Prognozy na przyszłość

W oparciu o notowania kontraktów terminowych, instytucje finansowe przewidują, że za sześć miesięcy WIBOR 6M wyniesie zaledwie 3,91 proc. To oznaczałoby spadek raty kredytu do 1 820 zł, co stanowiłoby spadek aż o 769 zł od rekordowego poziomu. Niemniej jednak, rata nadal byłaby o 640 zł wyższa niż na początku okresu spłaty.

W przypadku kredytów na wyższe kwoty, różnice w ratach są oczywiście znacznie większe. Dla przykładu, dla kredytu na 700 tys. zł, rata spadła z 6 039 zł (listopad 2022 r.) do 5 144 zł, a przy prognozowanym spadku rynkowej stopy, za pół roku może wynosić jedynie 4 246 zł.

Wakacje kredytowe nadal w grze

Obniżka stóp procentowych oraz spodziewany spadek WIBOR osłabiają argumentację za wcześniej sygnalizowanym przez rząd przedłużeniem wakacji kredytowych. Niemniej jednak, rząd nie wycofuje się z tego pomysłu, a decyzję ostateczną podejmie premier. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podkreślił, że jeśli wakacje kredytowe zostaną przedłużone, to powinno być uwzględnione kryterium dochodowe, podobne do warunków skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

