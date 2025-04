Moda na dubajską czekoladę doprowadziła do globalnego kryzysu! Mocny wzrost cen

Trend na "dubajską czekoladę" wywołał międzynarodowy kryzys pistacjowy

Tzw. dubajska czekolada wypełniona kremowym, zielonym nadzieniem pistacjowym stała się niezwykle popularna po serii klipów wideo udostępnionych w serwisach społecznościowych. Pierwszy filmik chwalący smak drogiej, tak zwanej "Dubai Chocolate" został opublikowany na TikToku pod koniec 2023 roku i do tej pory został wyświetlony ponad 120 milionów razy.

Jak pisze "The Guardian" szał na dubajską czekoladę zaczął się od sprzedawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich batonika, który łączył czekoladę mleczną, posiekane ciasto znane jako kataifi i kremowe nadzienie pistacjowe. Popularność deseru podchwycili inni producenci, m.in. Läderach, czy Lindt tworząc własne odpowiedniki.

Pistacjowy szał dotarł także do Polski - niemal w każdym większym sklepie możemy kupić słodycze o smaku pistacjowym, a nawet sieć Biedronka wprowadziła do oferty pączki z nadzieniem z dubajskiej czekolady.

Skutkiem popularności pistacjowych słodyczy jest międzynarodowy niedobór pistacji, które w dużej mierze uprawiane są w Stanach Zjednoczonych i w Iranie. Giles Hacking z firmy handlującej orzechami CG Hacking powiedział w rozmowie z Financial Times, że w ciągu roku ceny wzrosły z 7,65 do 10,30 dolara za funt pistacji. Czyli według kursu na 21.04.2025, cena wzrosła z ok. 29 zł za 0,45 kg pistacji do ok. 39 zł za 0,45 kg. Kilogram pistacji w hurcie może więc kosztować nawet ok. 80 zł.

Rynek nie spodziewał się zwiększenia popytu na pistacje. Niektóre sklepy "racjonują" dubajską czekoladę

Popyt na orzechy jest tak duży, że import pistacji z Iranu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich był większy o 40 proc. w ciągu sześciu miesięcy do marca niż w poprzednich 12 miesiącach.

Charles Jandreau, dyrektor generalny Prestat Group, właściciela kilku luksusowych brytyjskich marek czekolady stwierdził, że zapotrzebowanie na przysmak zaskoczyło branżę, bo "pojawiło się znikąd" i "nagle mogliśmy ją znaleźć [dubajską czekoladę - dop. red.] w każdym sklepie".

W ubiegłym roku w USA odnotowano słabe zbiory pistacji, tj. mniejsze niż w ostatnich latach. Były jednak one wyższej jakości, dlatego sprzedawano całe orzech, wciąż w łupinach, co powodowało niedobór na rynku orzechów bez łupin, używanych w produkcji "dubajskiej czekolady".

Jak podaje "The Guardian" niektóre sklepy racjonują liczbę sprzedawanych batonów i czekolad z pistacjowym nadzieniem.

