Nagroda Nobla z ekonomii, oficjalnie ustanowiona w 1968 roku przez Bank Szwecji, nie była przewidziana w testamencie Alfreda Nobla i od początku budziła kontrowersje.

Pierwsi laureaci, Jan Tinbergen i Ragnar Frisch, zostali wyróżnieni w 1969 roku za przełomowe badania w dziedzinie ekonometrii.

Współczesna nagroda honoruje nie tylko teoretyków, ale coraz częściej badaczy zajmujących się społecznymi aspektami ekonomii, ubóstwem czy wpływem instytucji na dobrobyt.

Laureaci otrzymują 11 mln koron szwedzkich, złoty medal i dyplom.

Historia nagrody Nobla z ekonomii

Choć powszechnie znana jako Nagroda Nobla z ekonomii, oficjalnie nosi nazwę Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. W przeciwieństwie do innych kategorii, nie została ona przewidziana w testamencie fundatora. Powstała w 1968 roku z inicjatywy Centralnego Banku Szwecji, który chciał w ten sposób uczcić 300-lecie swojego istnienia. Rok później przyznano ją po raz pierwszy.

Decyzja o utworzeniu dodatkowej nagrody od początku budziła emocje. W Szwecji uznano ją wręcz za błąd Fundacji Noblowskiej, gdyż Alfred Nobel interesował się bardziej naukami humanistycznymi i społecznymi niż ekonomią. Pomysłowi sprzeciwiała się też rodzina Nobla oraz Norweski Komitet Noblowski, przyznający Pokojową Nagrodę Nobla.

Pierwsi laureaci

Pierwszymi wyróżnionymi zostali Jan Tinbergen z Holandii i Ragnar Frisch z Norwegii. Ich badania w dziedzinie ekonometrii – łączenia teorii ekonomii z metodami matematycznymi i statystycznymi – uznano za przełomowe.

Każdy laureat ma obowiązek wygłoszenia odczytu poprzedzającego ceremonię wręczenia nagrody, która odbywa się 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla (1896 rok). Wyróżnienie obejmuje 11 mln koron szwedzkich (czyli ok. 1 mln euro), złoty medal i kaligrafowany dyplom.

Kogo nagradza Komitet Noblowski

Choć początkowo nagrodę otrzymywali głównie teoretycy gospodarki, dziś wyróżniani są badacze analizujący kwestie społeczne, ubóstwo czy rolę instytucji. W ubiegłym roku laureatami zostali Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson, docenieni za badania nad wpływem instytucji społecznych na dobrobyt krajów. Jak podkreślili, społeczeństwa pozbawione silnych rządów prawa i uczciwych instytucji nie rozwijają się i nie zapewniają dobrobytu obywatelom.

W historii ekonomicznego Nobla dominują Amerykanie, co wynika z długoletniej tradycji badań nad gospodarką rynkową i bogatych zasobów naukowych uniwersytetów w USA.

Nagroda Nobla z ekonomii coraz częściej trafia do badaczy, których prace mają bezpośredni wpływ na życie ludzi. Wyróżniane są projekty dotyczące psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich czy polityki społecznej.

Dariusz Klimczak, minister rozwoju - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.